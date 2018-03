Las curiosidades del sexo que quizá no eran tan conocidas

Sexo fue la segunda palabra más buscada en 2017 en el diccionario de la Real Academia

Aunque el sexo se vive de forma distinta en cada etapa de la vida, lo cierto es que esta palabra siempre ha despertado mucho interés en la sociedad, independientemente de la edad. Prueba de ello es el último estudio de la RAE, que señala este concepto como el segundo más buscado en 2017.



En este sentido, recoge el testigo y descubre algunos de los detalles y curiosidades más inesperadas acerca del sexo.



Las curiosidades más inesperadas del mundo del sexo



Sexo es la segunda palabra más buscada. Con más de 590.000 búsquedas, y sólo por detrás de “haber”, “sexo” es, según los datos de la Real Academia Española, la segunda palabra más buscada en su diccionario online en el último año.

El origen de la palabra “Fuck”



Hoy en día, la mayor parte de la población conoce el significado de la palabra “fuck”, pero el origen no está tan claro. Muchas son las leyendas que hablan sobre su procedencia, unos indican que proviene de “Ficken”, palabra germánica que significa empujar. Sin embargo, otras fuentes indican que este concepto surge en la Edad Media en Inglaterra, donde sólo se podía tener sexo si el rey daba su autorización para ello, por lo que era necesaria su aprobación. Si el rey accedía y otorgaba ese derecho, se debía colocar en la puerta una placa con una leyenda que rezaba “Fornication Under Consent of the King” (fuck). Como contrapartida, gracias a esta placa todo el mundo se enteraba de lo que ocurría, por lo que la privacidad se veía reducida a la mínima expresión.



La perspectiva de la virginidad de la mujer antes del matrimonio: en los países árabes, por ejemplo, el sexo es un tema tabú. En muchas regiones no está bien visto que una mujer no llegue virgen al matrimonio. Por el contrario, en Guam, y otras islas del Pacífico, está prohibido por ley casarse virgen. Cuantas más relaciones haya tenido antes de matrimonio, mejor.



Los juguetes eróticos: en contra de lo que pueda parecer, los juguetes eróticos no son productos relativamente modernos. Más bien todo lo contrario, ya que el consolador más viejo conocido (hasta la fecha) es de hace 30.000 años y fue desenterrado en una cueva en Alemania.

Las leyes de sodomía en los Estados Unidos; estas leyes estuvieron generalizadas en todo el país prohibiendo una gran variedad de prácticas sexuales como el sexo oral o las relaciones entre personas del mismo sexo. De hecho, no fue hasta principios del siglo XXI (2003), cuando la Corte Suprema abolió dichas leyes, y algunos estados como Oklahoma o Texas todavía no han derogado sus leyes que impiden las relaciones sexuales entre homosexuales.



Por lo tanto, el mundo del sexo está repleto anécdotas, datos e información por descubrir. Lo más importante en este sentido es dar el salto de dejar de considerar el sexo como un tema sobre el que apenas se puede hablar, y tratar de conocer más sobre este concepto. Si estudiamos todo tipo de ciencias, ¿por qué no profundizar en el mundo del sexo?