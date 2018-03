Los Jaguares no pudieron con el poderío de los Hurricanes neozelandeses en Vélez

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de la tercera fecha de la edición 2018 del Súper Rugby, los Jaguares cayeron sin atenuantes ante los poderosos Hurricanes de Nueva Zelanda por 34 a 9 en un encuentro de poca paridad en el cual los visitantes siempre dominaron el desarrollo.

La derrota no hace más que acentuar el presente negativo de la franquicia argentina, no solo respecto a los resultados, sino también en situaciones que no mejoran y acrecientan la racha de caídas, pese al cambio de staff técnico, esta temporada en manos del ex puma Mario Ledesma.

Y ayer, comenzó cuesta abajo el equipo argentino ya que en siete minutos de juego el conjunto kiwi ya estaba en ventaja merced a un try con toda la clase neozelandesa de un conjunto plagado de hombres de los All Blacks.

NO LEVANTAN

Pese a correr de atrás en el marcador, los de Ledesma se las arreglaron para mantenerse en partido con dos penales del tucumano Nicolás Sánchez, mientras que los de la ciudad de Wellington quebraron el cerco defensivo argentino con otro try que convirtió el mejor jugador del mundo: Beauden Barrett.

Al tanto que Jaguares desperdiciaba las pocas chances de desnivelar, los visitantes fueron quirúrgicos y muy prácticos cada vez que pisaron la zona defensiva local para sentenciar el 34-9 final.

Esperando la recuperación, la franquicia argentina recibirá el próximo sábado a los Waratahs australianos de la ciudad de Nueva Gales del Sur.