VIDEO: La confesión de Mónica Ayos, 26 años después del infierno del abuso y el maltrato

"Recibí muchas golpizas durante el embarazo, pensé que podía perderlo, no tenía cobertura médica, fue un parto difícil y estuve internada mucho tiempo". La frase pertenece a Mónica Ayos. En las últimas horas la actriz tomó la decisión de salir a contar los duros momentos que vivió hace 26 años, cuando fue víctima de abuso sexual y violación por parte de quien era su pareja y padre de su hijo.

En “Los ángeles de la mañana”, el ciclo que conduce Ángel de Brito, la actriz contó una desgarradora historia que conmovió a los panelistas y al público que a esa hora sintonizaba El Trece. Con una profunda tristeza, Ayos reveló que sufrió varias golpizas durante su primer embarazo y cuando su hijo Federico era un pequeño bebé.

El responsable de estas agresiones fue su ex pareja Mario, el padre de Federico, hoy fallecido. La actriz sostuvo que durante un largo tiempo sufrió el maltrato de este hombre que con los años terminó suicidándose en Chile.

Ayos también contó que fue víctima de violación. En su amargo relato sostuvo que días después de haber dado a luz, Mario la obligó a tener relaciones sexuales, a sabiendas de que ella no podía debido a que su organismo aún estaba débil a causa del reciente tratamiento que había recibido.

Mientras ella soportaba esta tortuosa vida, un día tuvo lugar una situación que la empujó a tomar una decisión sobre su futuro. Según cuenta Mónica, un día Mario quiso violar a Alejandra, la amiga que no sólo había sido su sostén psicológico sino que también la persona que le ayudaba económicamente con los gastos del pequeño ya que su padre había decidido no trabajar para rehabilitarse del alcoholismo.



"Esto termina con mi amiga quedándose en mi casa y él intentando tener relaciones con ella a la fuerza. Fede era bebé y ya había pasado el episodio en el que él me revoleaba un zapato en la cara que le cayó al nene en la cabeza. Ese día escucho que Ale dice 'no, no, no', entonces voy, lo agarro y le digo 'a mi amiga no'. Sabía que se veía una hecatombe, media más de un metro ochenta", contó.

En ese momento, su pareja empezó a pegarle y ella sólo atinó a pedirle a su amiga que se llevara al bebé: "Se fue en pantuflas con Fede, lo dejó con su mamá y volvió a mi casa con la policía. En ese ínterin, él ya había amenazado con un cuchillo a un vecino que había tocado timbre para ver qué pasaba". El hombre la amenazó a ella también, por lo que cuando los efectivos indagaron en el asunto, ella les dijo que no pasaba nada.

Aquella noche fue un antes y un después: "Ahí dije, 'lo tengo que sacar de mi vida'. Le pedí plata a mi abuela, saqué un pasaje para Chile, de donde él era, y volví a mi casa con mi mejor cara, diciéndole que debía estar nervioso y que estaba bueno que fuera a ver a su familia. '¡Qué bueno!' me dijo y se despidió de Fede, yo por dentro pensaba que no lo iba a ver nunca más".

Nunca más volvió a ver a Mario. Sabe que él la buscó, pero que como ella se había mudado y aún no era conocida no pudo encontrarla. A los cuatro años de su hijo, ella se enteró que su ex se había suicidado: "Fue de casualidad porque mi mamá y mi papá estaban haciendo un show en Nueva York y se encuentran con un tío de él, que les contó que se había quitado la vida".