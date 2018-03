En el Gobierno dicen que acusaciones contra funcionarios "son casos en los que se demuestra que no hay nada"

Así lo indicó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en relación a la situación del jefe de la AFI, Gustavo Arribas, de los ministros de Finanzas y de Trabajo y del flamante titular de la AFIP

El jefe de Gabinete Marcos Peña afirmó hoy que las acusaciones a funcionarios del Gobierno "son casos en los que se demuestra que no hay nada", al defender al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, al ministro de Finanzas, Luis Caputo, al nuevo titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, y al ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

"Son casos en los que se demuestra que no hay nada", remarcó Peña en declaraciones a la prensa.

En ese marco, el jefe de Gabinete señaló que "no existe un contrasentido" que algunos funcionarios tengan patrimonio en el exterior mientras se le pide a los empresarios que inviertan en el país.

En ese sentido, Peña indicó que cuando fueron convocados no se les pidió que tuvieran su patrimonio en el país, sino que fueran competentes y responsables. "Se les pidió integridad y honestidad en sus cargos", afirmó.

"Rápidamente, se demuestra que en el caso Caputo no hay nada raro, que en el caso Arribas no hay nada raro, que en el caso de Cuccioli no hay nada raro, el caso de Triaca se aclaró rápidamente y pidió disculpas. Es fácil plantearlos como 'los casos', como si fueran equivalentes a los casos de corrupción que hemos visto en la Argentina", se quejó Peña en referencia a los funcionarios del kirchnerismo presos y acusados penalmente.

El jefe de Gabinete añadió que, "salvo el caso de Triaca, que es una discusión de su función, todos los demás son discusiones de cosas previas a la función pública".

Caputo y Cuccioli fueron apuntados por su vinculación con firmas offshore. Arribas, por un supuesto cobro de dinero vinculado con la trama del Lava Jato en Brasil, mientras que Triaca recibió cuestionamientos por los audios enviado a una ex empleada a la que nombró en una seccional del SOMU, y criticado por la designación de familiares en la administración pública.

Particularmente, Peña se refirió a la situación de Arribas, jefe de los espías. "No hay nada nuevo, es la misma supuesta transferencia (de septiembre de 2013, que había trascendido el año pasado). Ahora ya no es el Lava Jato, es otra causa, que se origina en una persona denunciada penalmente por Arribas por mentiroso, que es (el condenado financista brasileño Leonardo) Meirelles. Arribas, demostrando absoluta transparencia, pidió ser investigado ayer. Confiamos plenamente en su transparencia", aseveró el ministro coordinador.

La semana pasada, se difundió una denuncia de la Policía Federal de Brasil en la que se acusó a Arribas de haber recibido US$ 850.000 a través de un esquema que involucra a una empresa a cargo de recolectar residuos en San Pablo. La defensa de Arribas presentó ayer un escrito ante el juez Claudio Bonadio para que se investiguen las cuentas bancarias del jefe de la AFI en la Argentina y determinar si ingresó el dinero de las supuestas coimas denunciadas.

"Estamos acá para hacer las cosas distintas, de una forma íntegra y para consolidar las instituciones, para que no sea una cuestión de confiar o no en nuestra palabra", resumió Peña.