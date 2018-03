Sancionaron a Rafecas descontándole la mitad de su sueldo por "falta de decoro"

Es debido a su desempeño en la causa de Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner

El Consejo de la Magistratura sancionó hoy al juez federal Daniel Rafecas con una multa que representará un descuento del 50 por ciento de su remuneración (por única vez) tras considerar que incurrió en una "falta de decoro" en su desempeño.

Así se pronunció el organismo esta mañana en referencia al accionar del magistrado en la causa del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta y actual senadora, Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, y otros ex funcionarios acusados de encubrir a Irán en la investigación del ataque a la AMIA, con la firma del Memorándum de Entendimiento con ese país.

En tanto, fuentes cercanas al magistrado adelantaron que Rafecas apelará la decisión del Consejo de la Magistratura ante la Corte Suprema de Justicia.

En esa causa, por la que ayer el juez federal Claudio Bonadio envío a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner, Rafecas había establecido la "inexistencia de delito" de parte de la ex mandataria.

El dictamen que propuso la sanción económica, elaborado por el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli y el representante del Poder Ejecutivo Juan Bautista Mahiques, ambos integrantes del Consejo de la Magistratura, tuvo la aprobación de la Comisión de Disciplina y Acusación, el pasado 22 de febrero, luego de haber conseguido los votos necesarios de la mayoría de los integrantes de la comisión.

Hoy, en el plenario del Consejo, el dictamen obtuvo siete votos afirmativos de Tonelli, Mahiques, el presidente del cuerpo, Miguel Piedecasas, la representante de los abogados, Adriana Donato, el de los académicos, Daniel Candis, el senador Angel Rosas y el diputado Mario Negri.

Los jueces Leónidas Moldes y Gabriela Vázquez y el senador del peronismo Mario Pais habían votado por desestimar la denuncia, al considerar que era un caso de contenido de sentencia sobre la que el Consejo no tiene facultad de intervenir, y que el resto de las acusaciones no tenían la gravedad necesaria como para aplicar una sanción.

Previamente, había fracasado el dictamen presentado por el consejero instructor del expediente, el senador radical Rozas, que proponía el juicio político a Rafecas, al conseguir solo los votos favorables del propio Rozas y de Negri.

Tras el fracaso de su dictamen, Rozas y Negri decidieron apoyar el dictamen de Tonelli y Mahiques, que proponía la multa económica, que es la máxima sanción que prevé el reglamento.

En febrero de 2015, Rafecas desestimó la denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno, que Nisman había presentado días antes de ser encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero.

Rafecas entendió que no había delito en lo que se denunció y que no ameritaba el inicio de una investigación. Tres denuncias recibió Rafecas en el Consejo de la Magistratura (el órgano encargado de analizar el desempeño de los jueces) y el juez fue citado a dar explicaciones.