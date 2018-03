Aníbal Fernández no ahorró críticas contra La Cámpora y habló de Cristina

Dijo que el espacio liderado por Máximo Kirchner "lastimó al peronismo". "Estos pibes no tienen formación ni estatura", disparó

El ex jefe de Gabinete durante el kirchnerismo, Aníbal Fernández, cuestionó con dureza a La Cámpora y admitió que con la ex presidenta Cristina Kirchner no habla desde hace cinco meses.

"Yo la defendía cuando yo creí, pero listo, mi tiempo se cumplió", señaló el ex funcionario en declaraciones a la prensa sobre la época en la que era uno de los más fervientes defensores de la entonces mandataria.

Además, no ocultó su enfrentamiento con La Cámpora, algo que en el último tiempo ha manifestado públicamente en reiteradas oportunidades. "Estos pibes no tienen formación ni estatura, les han ofrecido manejar determinadas cosas que las han hecho como el diablo. Eso lastimó al peronismo", señaló, a lo que agregó: "Basta, yo no quiero saber nada más con eso".

"En lo personal tengo una relación muy buena, son buenos pibes, son simpáticos, pero de política no entienden un pomo", continuó, para seguir con la figura de Máximo Kirchner, principal referente del espacio. "Le tengo cariño, pero de política no sabe nada, no tiene la menor idea", completó.