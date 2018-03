Una mujer perdió un juicio por la cuota alimentaria y deberá pagar $600 mil por los gastos en abogados

Un fallo de la justicia condenó a una mujer a pagar unos 600.000 pesos de costas en un juicio por alimentos contra su ex pareja y padre de su hijo menor de edad, con el argumento de que reclamó fuera de los plazos establecidos, y ahora la mujer condenada apeló denunciando irregularidades y afirmando que este tipo de casos no deben prescribir.

El Juzgado Civil de Familia 76, a cargo de la juez Martha Gómez Alsina, el 19 de febrero de 2018 condenó a Andrea Lupetti a hacerse cargo de los gastos de los abogados de ambas partes y de todos los trámites judiciales desde que arrancó en 2014 el pedido de alimentos contra Alejandro Fisscher, según surge de la resolución judicial.

En el fallo se menciona que el convenio original de alimentos entre las partes fue en el año 2000, y que la mujer demandó recién en 2014, fuera de los plazos que establecen las normas y por lo tanto la condenan a pagar las costas del juicio.

"En el 2013 se hizo una mediación, pero él (su ex pareja) no se presentó; por lo que inicié una demanda presentando como prueba documental un convenio de alimentos que firmamos en 2000", contó hoy a Télam Lupetti, que cursó más de la mitad de la carrera de Derecho.

La jueza dijo entonces que "la causa debía tramitar como incidente de aumento de cuota alimentaria, porque ya había un convenio entre las partes a cumplir", siguió la mujer.

"Tanto la jueza de Familia como la defensora de Menores dieron valor a ese convenio y lo citaron, pero cuando (la otra parte) debía presentarse a ratificar el contenido y reconocer su firma, el expediente misteriosamente desapareció del Juzgado", agregó.

Lupetti explicó que "recién entre 2015 y 2016" pudieron "reabrir la causa desaparecida, en la que se pidió cuatro veces alimentos provisorios y tardaron tres años y medio en dar el aumento de la cuota", pero Fisscher "aún no cumple y sólo deposita una parte".

"Esto es muy grave, el padre de mi hijo debe una suma altísima de alimentos de la que jamás se ocupó y cuando se presentó la liquidación que tenía que pagar pidió la prescripción de la causa por el transcurso del tiempo que pasó", continuó.

Y cuestionó: "nunca puede prescribir un convenio de alimentos pactado hasta la mayoría de edad, cuando mi hijo aún es menor y el trámite comenzó cuando él tenía 13 años", indicó Lupetti.

En ese sentido, la demandante aclaró que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2014 donde, según indica, en estos casos no debería correr la prescripción.

"La deuda prescripta sigue siendo una deuda, natural, pero deuda al fin. Y ello sienta como doctrina legal para este caso, ya que el pago parcial y el convenio sobre el pago de alimentos atrasados constituyen un reconocimiento de la deuda que interrumpe la prescripción", indica.

"Ahora el juzgado aplica las costas a mi nombre, es decir, costas a la vencida, de las que me tengo que hacer cargo siendo que mi hijo nunca recibió nada. Yo no recibí apoyo de ese padre, tampoco de la justicia y encima me condenaron poniendo mi situación económica en peligro", comentó Lupetti sobre el fallo al que accedió Télam.

La mujer se presentó esta mañana con sus abogados ante la Cámara en una audiencia en la que apelaron la resolución de primera instancia y denunciaron irregularidades en la causa.

"Además presentamos en la fiscalía 15 una denuncia por el robo del expediente, y agregamos que tomamos conocimiento que el señor Fisscher tiene dos hijos más con causas similares, uno en la Plata y otro en Quilmes, y también misteriosamente desaparecieron los expedientes de esos juzgados", afirmó Lupetti.

Fisscher figura como monotributista con ingresos de 15.000 pesos ante la AFIP, pero en un medio local y en un audio grabado y presentado ante la Justicia asegura ser socio de un country en el partido bonaerense de Guernica, explicó Lupetti a esta agencia.