Stephen Hawking afirma saber lo que había antes del Big Bang

Durante el famoso programa televisivo Star Talk, el astrofísico británico brindó una respuesta basada en una teoría según la cual el Universo no tiene frontera

| Publicado en Edición Impresa

Stephen Hawking parece tener finalmente la respuesta a una pregunta que a desvelado a sus colegas durante más de un siglo: ¿qué había antes del Big Bang? Al menos eso es lo que dijo el famoso astrofísico británico al colega Neil deGrasse-Tyson durante una entrevista en su programa televisivo Star Talk.

La teoría del Big Bang plantea que hace unos 13.700 millones de años toda la materia del Universo estaba contenida en un simple punto increíblemente denso y caliente; y que, por causas que no desconocidas hasta hoy, ese punto empezó a expandirse. De esta forma el Universo se fue haciendo cada vez más grande, y su materia comenzó a separarse cada vez más hasta que ser el que vemos hoy. Pero ese proceso de expansión continúa en la actualidad y lo hace a un ritmo cada vez más acelerado.

Qué había antes de ese punto increíblemente denso que dio origen al universo constituye una incógnita que nadie a podido responder. La idea aceptada hasta ahora es que, dado que el tiempo también surgió con el Big Bang, resulta absurdo preguntarse qué había “antes” de que el propio tiempo existiera. Sin embargo Hawking parece haber ido un poco más allá basándose en una teoría conocida como la “propuesta sin límites”. “La condición de frontera del Universo es... que no tiene frontera”, explicó el físico británico al ser entrevistado durante el famoso programa de televisión.

Para entender lo que plantea Hawking uno podría imaginarse lo que pasaría con la historia del Universo si apretáramos un imaginario botón de rebobinar. Dado que el Cosmos se expande constantemente, al realizar ese rebobinado imaginario veríamos cómo éste se contrae cada vez más. De manera que si nos remontáramos hasta hace 13.800 millones de años, antes de que ocurriera el Big Bang, el Universo entero se encogería hasta tener el tamaño de un simple átomo.

Ese pequeño punto, conocido como singularidad, contendría toda la materia del Universo. Pero dentro de esta diminuta esfera de enorme masa y energía las leyes de la Física, y del tiempo, dejarían de funcionar tal y como las conocemos. En otra palabra, el tiempo, tal y como lo entendemos, no existía antes de que el Universo empezara a expandirse. Pero sí existiría “la flecha del tiempo”, la dirección en la que el tiempo apunta, que se seguiría contrayendo infinitamente a medida que el Universo se hace cada vez más pequeño, pero que nunca alcanzaría un punto de inicio claro y definido.

De esta forma que, según Hawking, antes del Big Bang el tiempo estaba contraído en medio de la “espuma cuántica” casi infinita de la singularidad. Y eso hizo que el tiempo se distorsionara a lo largo de otra dimensión, acercándose cada vez más a la nada pero sin llegar a convertirse en nada.

En resumen, según el físico británico, nunca hubo un Big Bang que produjera algo a partir de la nada, aunque eso sea lo que parece desde el punto de vista de la Humanidad.

En una conferencia anterior sobre la “propuesta sin límites”, Hawking ya afirmaba que “los eventos antes del Big Bang simplemente no están definidos, porque no hay forma de que uno pueda medir lo que les sucedió. Dado que los eventos antes del Big Bang no tienen consecuencias observacionales, uno también puede eliminarlos de la teoría, y decir que el tiempo comenzó en el Big Bang”.

Así, “el Universo evolucionará a partir del Big Bang, independientemente de cómo era antes. Incluso la cantidad de materia de nuestro Universo podría ser diferente de la que había antes del Big Bang”, explicó Hawking, para quien se trata de en cualquier caso de “algo que no nos afecta, pero sobre todo que nunca podremos llegar a conocer”.

Se dice que dado que el tiempo surgió con el Big Bang es absurdo preguntar qué había “antes”

Según Hawking, antes del Big Bang el tiempo estaba contraído en una “espuma cuántica”