Pablo Echarri defendió su vínculo con Juan Darthés

Otro actor se suma a hablar respecto a la situación actual del protagonista de "Simona"

Hace tiempo Calu Rivero denunció a Juan Darthés por acoso y desde entonces diferentes voces en la farándula han opinado respecto al tema.

Esta vez fue el caso de Pablo Echarri, que dijo: "A Juan no lo vi, pero con el cariño personal que le tengo, el dolor que debe estar sufriendo me apena mucho. Yo no voy a dejar de apreciar a Juan por lo que ha sucedido".

El actor, sin embargo, aclaró: "Estoy a favor de la expresión de las chicas, que puedan cortar con este tipo de tratos del hombre hacia ellas".

Por otro lado, expresó: "La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer está cambiando y ha llegado para quedarse. Es algo que celebro diariamente".

Finalmente, relató que su hija de 14 años es feminista "y me va educando día a día, me hace tratar de ser menos burro".