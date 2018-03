Talleres le ganó al Decano y le mete presión a Boca

Talleres de Córdoba revirtió esta noche un resultado adverso y venció como local a Atlético Tucumán, 3 a 1, en encuentro de la 19na fecha de la Superliga, y sigue como único escolta a cinco puntos de Boca, que recibirá mañana a Tigre.

El gol de Rodrigo Aliendro a los nueve minutos de juego abrió el marcador para los tucumanos, pero los ‘albiazules’ lo dieron buenos con los tantos en el complemento de Junior Arias (29m.), Carlos Quintana (35m.) y Juan Ramírez (45m.).

Los cordobeses tienen con este triunfo 38 puntos, y siguen sólidos en la segunda colocación detrás de Boca (43), en tanto que los tucumanos, que presentaron un equipo alternativo porque deberán jugar entre semana por Copa Libertadores, quedan en mitad de tabla con 25 unidades.

Los cordobeses volverán a ser locales el próximo sábado 17 cuando reciban en el mismo estadio a Defensa y Justicia.



FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO



Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Lucas Olaza; Pablo Guiñazú, Fernando Godoy y Juan Ramírez; Matías Pisano, Joao Rojas y Santiago Silva. DT: Frank Kudelka.

Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Guillermo Acosta, Jonathan Cabral, Andrés Lamas y Gabriel Risso Patrón; Alejandro Melo, Rodrigo Aliendro, Nery Leyes y Gervasio Núñez; Leandro Díaz y Hernán Hechalar. DT: Ricardo Zielinski.



Gol en el primer tiempo: 9m. Aliendro (AT).

Goles en el segundo tiempo: 29m. Arias (T), 35m. Quintana (T), 45m. Ramírez (T).



Cambios en el segundo tiempo: al comenzar Aldo Araujo por F. Godoy (T); 11m. Francisco Grahl por Aliendro (AT); 18m. Juniors Arias por Pisano (T); 27m. Favio Álvarez por Melo (AT); 38m. Ismael Sosa por Hechalar (AT); 40m. Nicolás Giménez por Silva (T);

Incidencias en el segundo tiempo: 42m. expulsado Grahl (AT).

Amonestados: F. Godoy (T). Leyes, Grahl (AT).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Estadio Mario Alberto Kempes.