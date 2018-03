Everton y Brandsen ultiman detalles de cara a la gran final

El Decano definiría recién el equipo mañana; mientras que en el Coronel, Cicutti fue habilitado y Federico Díaz se recuperó de su dolencia

A dos días de la final de la Copa de Campeones 2018 de la Liga Amateur Platense, Everton y la Asociación Brandsen, los finalistas de la competencia, empezaron a ultimar los detalles de cara al gran partido que se jugará el domingo, finalmente, a las 16:30, en la cancha de ADIP.

El Decano, que afronta la doble competencia, trabajó ayer, aunque el entrenador Gustavo Bianco recién definirá el once titular el sábado. No obstante, y de acuerdo a lo que este diario pudo averiguar, la formación podría ser la misma que derrotó a ADIP (2-0, con goles de Leandro Rodríguez y Pablo Ferretti) en semifinales, aunque no se descarta que haya alguna variante.

Por el lado de Brandsen, el técnico Emiliano Verardo todavía no resolvió la formación que jugará la final el domingo ante el Decano.

Sin embargo, se supo que Bruno Cicutti (ex Everton) ya se encuentra habilitado, al igual que Diego Muñoz. Mientras que Federico Díaz ya se encuentra restablecido de su lesión y quedó a disposición del cuerpo técnico.

El Coronel dejó en el camino al Centro de Fomento Los Hornos, al golearlo por 4-0 con los tantos de Juan Dopazo, en dos oportunidades, Leonel Mansanta y Bernabé Galatti.

La final de la quinta edición de la Copa de Campeones se llevará a cabo el domingo que viene, a partir de las 17, en la cancha de ADIP, 10 y 485. En caso de registrarse una igualdad al cabo de los 90 minutos habrá penales para determinar al campeón del certamen.

TODOS POR ESTUDIANTES DE LOS HORNOS

A fines de 2017 el club de Los Hornos sufrió un incendio que destruyó todas sus instalaciones.

Este sábado, en el Centro de Fomento Los Hornos, de 143 y 65, se hará una jornada deportiva para recaudar fondos y seguir con las obras.

Se harán presentes clubes vecinos como Olimpia, Comunidad Rural, Capital Chica, San Martín de Los Hornos, y el Fomento.

Y otros que sabiendo de la buena gestión también quieren colaborar, como Villa San Carlos, Nueva Alba, 12 de Septiembre y Asociación Alianza.

Tomarán parte de la competencia los chicos de las categorías 2011 y 2012.

JUEGA TRICOLORES

Por otra parte, Tricolores, que busca llegar de la mejor forma al debut en el torneo de ascenso de la Liga Amateur Platense, Copa diario El Día, afrontará mañana un nuevo amistoso de preparación, cuando enfrente a Unión y Fuerza, de Magdalena.

EL CUERVO PRESENTA CAMISETA

San Lorenzo de Villa Castells, otro de los equipos que inició la cuenta regresiva, presentará esta noche a las 21 la nueva camiseta. Será en Diagonal 73 y 49.