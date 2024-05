De España a Argentina: escala la crisis diplomática

La crisis diplomática entre España y Argentina continúa. Lejos de intentar calmar las aguas, el funcionario español ratificó sus dichos contra el presidente Javier Milei y sumó un video del mandatario para justificar sus acusaciones. Pero por otro lado, los coletazos de la trifulca llegaron a la política local y provocaron un enfrentamiento en redes entre el ex presidente Alberto Fernández y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”, sostuvo hace una semana el ministro de Transporte español, Óscar Puente, acusación que desató el conflicto.

Ahora, lejos de echarse atrás, el funcionario ratificó sus dichos y compartió el fragmento de la entrevista a la que según él Milei habría asistido bajo el efecto de la “ingesta de sustancias”.

Pero como los ribetes de esta disputa son muchos, sin nombrar a Javier Milei, le dedicó un mensaje a la prensa de su país y como si se tratara de un tiro por elevación aprovechó para cuestionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Cuando la Presidenta de la Comunidad de Madrid llamó hijo de puta al Presidente del Gobierno de España, no leí una sola columna de opinión en los medios de la fachosfera o la bulosfera criticándolo. NI UNA. Tampoco les preocupó el ‘conflicto institucional’. ¡¡FARISEOS!!”, aseveró el funcionario español en sus redes sociales.

Entre las respuestas de ese tuit un usuario compartió la mencionada entrevista al presidente Javier Milei y escribió: “Esta es la entrevista de Milei a la que se refiere Oscar Puente sobre las ‘sustancias’”. La colaboración del usuario fue bien recibida por Puente quien compartió otro tramo del reportaje con un contundente mensaje: “Este trozo es aún peor”.

Fernández vs Bullrich

Los dichos del funcionario español y la reacción del Gobierno argentino derivaron en un fuerte cruce entre el ex presidente Alberto Fernández y la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich. Mensaje a mensaje las chicanas entre ambos dirigentes fueron escalando al punto de que la ministra lo calificó de “no presidente”, al ex mandatario.

Todo inició cuando Alberto Fernández criticó el accionar de presidencia y se posicionó a favor del Gobierno de España, país en el que reside desde que dejó la presidencia argentina.

“Lamento profundamente la reacción del Gobierno argentino ante un comentario de un ministro del gobierno español. Nada justifica que en su queja el gobierno argentino se sume a una campaña vergonzosa de difamación en perjuicio de Pedro Sánchez y su familia, lanzada por la derecha española que contó con la colaboración de ciertos medios de comunicación y la complicidad de la justicia de aquel país”, escribió Fernández en su cuenta de X (ex Twitter) y completó: “Puede haberse molestado el presidente argentino, pero permítame recordarle que no tiene razón para ofenderse tanto. Al fin y al cabo, como bien dijo un poeta español, ‘nunca es triste la verdad…lo que no tiene es remedio’ (Antonio Machado)”.

Las criticas no se hicieron esperar y la que salió con dureza fue la ministra Patricia Bullrich. “El NO presidente, Alberto Fernández, después de dejar tierra arrasada, defiende al ministro insultador español. Eligió la mejor frase para describirse: si verdad, la del peor presidente de la historia, no tiene remedio”, le contestó la funcionaria y cerró con la frase característica de los seguidores de La Libertad Avanza: “¡No la ve y nunca la vio!”.

“Ay, ministra Patricia Bullrich... ¡ha defendido cada cosa! Sin embargo el ministro español no insultó, solo describió a alguien. Vengo marcando la diferencia desde hace años, pero algunos y algunas no entienden”, expresó Fernández y aprovechó para compartir un tuit suyo del año 2017 en el que decía “no te insulto. Te describo”.

A esa altura de la discusión, parecía que ninguno de los dos dirigentes tenía pensado ponerle paños fríos a la situación. Fue ahí que la ministra acusó a Alberto Fernández de ser “ex títere de Cristina (Kirchner)” y le espetó: “Usted no tiene altura moral para opinar. Destruyó a su pueblo durante cuatro larguísimos años. Hay que ser traidor para defender los dichos de un ministro matón contra el presidente de su país. ¿O ya se hizo ciudadano de allí porque sabe que aquí no puede ni asomarse? En lugar de responderme a mí, responda ante la Justicia”, en referencia a la causa que investiga el escándalo de los seguros.

Pero el ex presidente no se quedó callado y aprovechó la oportunidad para recordarle a Bullrich su pasado en diferentes fuerzas políticas antes de llegar a ser funcionaria de La Libertad Avanza.

“Ay, Patricia, como decía Perón, ‘no es que sean traidores, es que tienen sucesivas lealtades’... no te piden tanto”, ironizó y cerró la discusión con collage de fotos en el que aparecía Bullrich junto a dirigentes de los distintos espacios ideológicos de los que participó. Allí podía verse a la ministra de Seguridad junto a Juan Carlos Dante Gullo, dirigente de la Juventud Peronista de los ‘70, a los ex presidentes Néstor Kirchner, Fernando De la Rúa y Mauricio Macri, y con el actual presidente Javier Milei.

