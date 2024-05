En lo de Mirtha, Adorni aclaró cuánto cobra

Invitado al programa La Noche de Mirtha Legrand, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló cuanto cobra por su labor. Fue cuando la diva, picante como siempre, sugirió: “A mí me dijeron que vos sí te aumentaste el sueldo”.

Entonces, el funcionario concedió: “Mirtha pregunta y yo le respondo. Si a alguien le interesa, el viernes me depositaron. Ya que dijeron tantas mentiras sobre esto, que no me interesa ni aclarar, pero voy a decirlo porque me preguntas, Mirtha”, anticipó, para enseguida negar que su salario se haya incrementado y asegurar que este mes cobró “de bolsillo 1.700.000 pesos”.

Adorni justificó además sobre su reciente ascenso: “Mi puesto necesita el rango de Secretario de Estado, sino no puedo participar de determinadas cuestiones protocolares con el Presidente”. Según dijo, eso es algo que debía haberse cocretado el 10 de diciembre, ni bien asumió la presidencia Javier Milei, pero “por los errores que trae la burocracia recién pudo corregirse hace algunas semanas”, argumentó.