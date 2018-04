“Mi hijo nos pegaba todos los días, pero cuando tomaba se ponía peor”

En su desgarrador testimonio judicial, el esposo de la jubilada asesinada por su hijo dio detalles del hecho: “Ella estaba comiendo bizcochitos, él se volvió loco y empezó a golpearla con un palo de escoba”, recordó

| Publicado en Edición Impresa

Inmutable, en silencio y con el brazo enyesado por la fractura que se hizo en un mano (presuntamente) al golpear sin tregua ni piedad a sus propios padres, Gustavo Adrián González (52) fue indagado ayer por la fiscal Betina Lacki, quien le imputa un delito que contempla la pena máxima: “Homicidio calificado por el vínculo, alevosía y por violencia de género”, sumado a la “tentativa de homicidio calificado por el vínculo y alevosía” del padre.

La víctima fatal de esta historia terrible es Nélida Beatriz Lataza (74) y el sobreviviente su marido Manuel González Vázquez (76), conocido en el barrio como “Manolo”, con quien residía en una casa con evidentes señales de abandono, en 137 entre 80 bis y 81. Allí fue asesinada a golpes y machetazos el jueves a la tarde. Manolo intentó defenderla y casi le cuesta la vida. El hijo de la pareja está preso. Y ayer optó por no declarar.

“Tiene problemas con el alcohol”, reveló su padre en el testimonio que ofreció a la Justicia desde la cama del hospìtal de Romero donde está internado desde ese mismo día. Admitió que su hijo “es violento, no sólo cuando toma, pero cuando lo hace se pone más violento que de costumbre”.

Reveló que a él y a su mujer “nos pega de manera regular hace aproximadamente un año”, palizas que a él le marcaron “cicatrices viejas”.

“Está dejado -contó-; la casa nuestra tiene animales y no los cuida, la casa está abandonada y con mi señora no podemos hacer nada. El vive ahí con nosotros, siempre que toma le tenemos terror, pero es mi hijo”.

En la declaración testimonial a la que accedió este diario, Manuel González Vázquez se refirió al día del hecho: “Por la mañana estuvo todo normal, mi hijo no trabaja ahora, estuvo unos años como empleado de seguridad privada, pero actualmente está sin trabajar (...) Por la tarde estábamos en mi pieza sentados, con mi esposa tenemos dos camas separadas, y ella estaba comiendo bizcochitos, mi hijo andaba en su pieza, que queda al lado de la nuestra y como estaba tomado, la vio y vino a molestar, empezó a pelearla. Como se puso violento y le empezó a pegar con un palo, yo salté a defenderla. Ella está prácticamente postrada, toma muchos medicamentos”, detalló Manolo sin dejar de referirse a su mujer en tiempo presente.

Además del machete con sangre, en la casa hallaron cuatro armas de fuego y municiones

Y siguió: “De repente él se volvió loco y empezó a pegarle con un palo de escoba y yo me metí en el medio, ahí me dio a mí, me lastimó el brazo, me quebró, y es ahí cuando me dio en la espalda con un machete y luego se la agarró con ella de vuelta”.

“Con las fuerzas que me quedaban- recordó el hombre- me fui arrastrando a la vereda, para que un vecino o alguien me ayude”.

Un cliente del supermercado chino lindero a la casa de las víctimas alertó a una mujer policía que estaba en el local, que fue quien solicitó refuerzos y ambulancias. Para cuando llegaron los médicos, Nélida estaba muerta.

Se determinó en la autopsia que falleció asfixiada con la comida que estaba ingiriendo, pero a consecuencia de los golpes y cortes que recibió en ese momento, informaron fuentes judiciales. Los forenses detectaron además que tenía “dos lesiones profundas en el cuero cabelludo compatibles con golpes de un elemento filoso (como un hacha o similar), un hematoma importante en el ojo izquierdo con deformación de la órbita ocular (una lesión que dataría de unos tres días), hematomas y excoriaciones a la altura de la boca” y lesiones en la zona genital.

Algunos vecinos sabían, pero nadie se metía en el medio, nadie decía nada. mi hijo era agresivo todo el tiempo”

Manuel González Vázquez

Padre del supuesto matricida

Estas últimas habrían sido provocadas por patadas, pero la fiscal Lacki ordenó estudios complementarios para descartar la posibilidad de abusos sexuales. Si se confirman, la situación procesal del imputado sería todavía peor.

El hijo de las víctimas tenía “lesiones con inflamación y cortes en ambas manos, especialmente en los nudillos, con fractura del metacarpiano de la mano izquierda” y arañazos en los brazos, detalla el reporte oficial.

“(Gustavo) siempre nos pegaba con un palo de escoba o con otro palo de 3x2, pero la del machete era la primera vez”, declaró Manolo, aclarando que esa herramienta él la usaba “para cortar las plantas, pero últimamente lo había agarrado mi hijo. Decía que era para defensa, pero no sé de qué”, cerró.

Confirmó, también, que el lavatorio del baño se rompió tiempo atrás, un día que su mujer “estaba en el baño y mi hijo entró a golpearla, ella se agarró de ahí y lo rompió”.

Manolo fue operado y sigue internado en recuperación.