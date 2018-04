La falsa asesora de Juliana Awada acusada de "usurpación de títulos y honores" y "estafa"

La mujer que se había pasar por la asesora de la primera dama Juliana Awada fue procesada hoy y se le trabó un embargo sobre sus bienes por 200 mil pesos, informaron fuentes judiciales.

El procesamiento fue firmado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien sostuvo que María Florencia Bergamini (39) cometió los delitos de "usurpación de títulos y honores" y "estafa", al arrogarse una cargo que no poseía para cometer estafas, como promover compras de ropa con falsos descuentos en un local de la marca Jazmín Chebar en un shopping en zona norte.

Bergamini había estado detenida en el penal de Ezeiza pero el juez la dejó en libertad después de que familiares y amigos reunieran el dinero para pagar una fianza de medio millones de pesos. La sospechosa también fue acusada de haber vendido viajes a Rusia a sus "clientas" con la promesa de estar en contacto directo con la primera dama durante el Mundial de Fútbol a realizarse en ese país a partir del 14 de junio próximo.

Además, le atribuyeron haber organizado una cena en el restaurante "Estilo Campo" de Puerto Madero, que pagó en su totalidad y, según dijo, "a nombre" de la esposa del presidente Mauricio Macri.

En su declaración indagatoria, a fin del mes pasado, la imputada negó haber utilizado el nombre de Awada, aclaró que estaba dispuesta a pedirle disculpas a la primera dama si fuera necesario y afirmó que devolvió todo el dinero a las seis "amigas" que la denunciaron, y que no buscó estafar a nadie.

"Quiero dejar en claro que no tengo ninguna relación con Juliana Awada, que no he damnificado a ninguna de esas seis amigas en común, sino por el contrario, he invitado y pagado de mi bolsillo, las veces que he podido, para disfrutar y compartir junto a ellas", dijo al declarar en la secretaría del juzgado de Canicoba Corral.

Durante la indagatoria, la acusada realizó una breve explicación en la que también aludió a "infinidades de calumnias e injurias" de personas que no conoce y luego se amparó en su derecho de no contestar ninguna pregunta. Incluso, su defensor Guillermo Juan Acuña Anzorena presentó a la Justicia boletas de depósito con los que buscó demostrar que la acusada devolvió el dinero que había cobrado.