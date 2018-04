“El partido del viernes será el más importante del semestre”

Fabián Rinaudo, después de un buen tiempo, rompió el silencio. Brindó una extensa conferencia donde dejó en claro que ante Atlético Tucumán no pueden volver a perder

| Publicado en Edición Impresa

Después de un buen tiempo, el volante de Gimnasia, Fabián Rinaudo, volvió a brindar una conferencia de prensa (la última había sido el año pasado mientras el técnico era Mariano Soso). Después de una semana intensa entre las derrotas frente a Argentinos y Tigre donde el grupo optó por no hablar, echaron a Roberto Depietri y los numerosos cambios que hizo Facundo Sava, era necesaria la palabra de un referente como lo es Rinaudo, y más ahora, que es el capitán.

Así fue que Fito se presentó en el Campus tras la práctica y habló de manera extensa, donde arrancó diciendo: “El partido del viernes (con Atlético Tucumán) será el más importante del semestre. No tenemos lugar para más derrotas, necesitamos volver al triunfo”. Más adelante, agregó, “estamos dolidos por este presente que no imaginábamos y nos cuesta mucho revertir. Nosotros estamos fuertes. Vamos a necesitar del apoyo de la gente”, aseguró.

Los capitanes somos los mismos, ahora la cinta la llevo yo pero no quiere decir nada. La cinta es una cinta y nada más, no es tan importante”

“Todos sabemos que es un momento malo, pero estamos con la fuerza intacta para sacarlo adelante. Somos conscientes del mal momento, no hace falta que yo lo diga, la tabla habla por sí sola. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar la próxima temporada”.

Buscando despejar fantasmas de problemas internos, señaló, “estamos unidos atravesando con dolor este momento y poniendo la cara. La unidad es el único camino que tenemos para salir adelante. Estamos fuertes, nos desvivimos por ganar. Desde la actitud dejaremos todo el viernes, cuchillo entre los dientes. Vamos a necesitar del apoyo de la gente, siendo consciente de que no le estamos dando lo mejor. Pero el hincha nunca nos abandona”.

Tras admitir el mal momento y que por ahora no le encuentran la vuelta y les está costando mucho sumar, Rinaudo cargó contra la prensa. “No hay nada que reste, estamos más unidos que nunca. Con el camino del sacrificio por delante. No hay lugar a nada de este tipo, es todo palabrerío y armas de ustedes (el periodismo) y no tiene que ver con nosotros, que estamos unidos y aceptando con dolor el mal momento y poniendo la cara. Siempre ponemos la cara, no nos escondemos. A veces no hablar, habla por sí solo, simplemente para no equivocarnos con palabras. Lo que está pasando es simplemente futbolístico, y mental también puede ser”.

LA CINTA DE CAPITÁN

En otro momento de la conferencia, Fito hizo referencia a su capitanía, después de tantos años serlo Lucas Licht. “Los capitanes somos los mismos, ahora la cinta la llevo yo pero no quiere decir nada. Los líderes de este equipo van más allá de la cinta y todos los equipos del mundo. Está bueno que así sea, la cinta es una cinta y nada más, no es tan importante”, añadió. “Hay compromiso para trabajar. Desde el capitán hasta el más pibe, todos entrenando, eso está bueno. Y más allá de las palabras hay que ir el viernes, mostrar la misma actitud que el otro día o más y ganar”, completó. “No hay lugar a seguir perdiendo, no hay lugar a la falta de actitud, algo más tenemos que dar porque no nos está alcanzando. No trabajamos para perder, y creo que con la consciencia que tenemos, vamos a tener un buen papel sobre todo desde la actitud”.

No tenemos lugar para más derrotas y necesitamos volver al triunfo. Nosotros estamos fuertes, estamos muy unidos”

Cuando fue consultado por el futuro, el volante afirmó, “tengo contrato por dos años más, pero para mí no hay papeles de por medio, ni que me obliguen a quedarme o a irme. Si el jugador está contento tiene que seguir. Podría estar mejor, no estoy contento porque no estamos ganando. No estoy triste ni la estoy pasando mal, pero podría estar mejor ganando. En junio se verá. Lo analizarán la dirigencia y Facundo (Sava). A nosotros nos queda dar lo mejor, como lo venimos haciendo. Nos están faltando cosas y trabajamos para eso”.