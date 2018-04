En 60 y 118, habrá venta de entradas para los no socios

Será el viernes, desde las 12, en el mismo estadio donde se jugará lo que Rinaudo dijo va a ser “el partido del semestre”

El partido del viernes a las 19 en el estadio del Bosque, contra Atlético Tucumán, será para Gimnasia “el partido más importante del semestre”, de acuerdo al anuncio de Fabián Rinaudo en la conferencia de prensa que ofreció el lunes en Estancia Chica, y para los hinchas no socios que tengan la intención de presenciarlo, la dirigencia del club anunció en la víspera que las entradas generales estarán a la venta el mismo viernes, desde las 12, en las boleterías de 60 y 118.

Los socios, como es habitual, tendrán el ingreso libre al Juan Carmelo Zerillo presentando el carnet que los acredite como tales con la última cuota abonada, pero el resto deberá efectivizar un pago que ofrecerá variantes de acuerdo a una serie de aspectos, que se detallan a continuación:

Entradas generales: para caballeros 400 pesos; jubilados, damas y pensionados 200; menores 150.

Asimismo, se venderán plateas con el siguiente esquema:

Platea H: socio 500 pesos, no socio 820; Platea A-B: socio 550, no socio 870; Platea C: socio 600, no socio 90; Platea D (Palco Durán): Socio 650, no socio 970.

Por otra parte, habrá atención para los socios en la sede social de la calle 4, también desde las 12, como todos los días, y en este caso en coincidencia con la habilitación de las boleterías en el estadio.

Este partido, correspondiente a la fecha 23 del campeonato oficial de Primera, será en antepenúltimo del conjunto albiazul, como local, de la actual temporada, puesto que después, en la fecha 25 recibirá a Boca Juniors, y en la 27, la última, a Newell’s Old Boys de Rosario.

Más allá de estos encuentros, el Lobo tendrá que cruzarse con Talleres, en Córdoba, e Independiente, en Avellaneda.

Se trata de una serie de partidos verdaderamente complicados para Gimnasia, por donde se la mire, y teniendo en cuenta el presente cuadro de situación, con el equipo hundido en la tabla de posiciones, y en medio de una serie de resultados negativos, el cruce del viernes con Atlético Tucumán, en el Bosque, representará una gran oportunidad para alimentar con tres puntos el promedio de puntos.

Tan importante ha pasado a ser el próximo juego para los Triperos, que Rinaudo lo consideró como “el más importante del semestre”, razón por la cual la convocatoria de público será muy grande. De ahí que en forma adelantada, la dirigencia brindó los detalles relacionados con la venta de entradas generales.