Radiohead estremeció al público con su impresionante regreso

La banda realizó anoche su show en el predio de Tecnópolis

El grupo británico Radiohead se presentó anoche en el predio de Tecnópolis de Buenos Aires con un show en el que se despojaron de varios clásicos para cimentar una gran performance con un impecable sonido.

A las nueve en punto, media hora después del horario oficial y a unos interminables 75 minutos del final del show de Flying Lotus, las luces se apagaron para que Thom Yorke solo con su piano interpretara "Daydreaming", tema del último álbum "A Moon Shaped Pool".

Desde este primer minuto, el cantante y principal compositor hizo gala de la perfección en su amplio registro vocal con una interpretación emotiva y lacerante que se coló en la intimidad de los presentes, transformando este masivo show para 40.000 personas en un concierto intimista.

Una vez terminada la primera pieza, a Yorke se le sumaron Phil Selway, Ed O´Brien y los hermanos Johnny y Collin Greenwood, para tocar "Full" y el festejado "15 Steps", del disco "In Rainbows".

Sobre el final de show, el público se enteró que esa media hora de atraso inicial se debió a que los liderados por Yorke fueron víctimas de la Ciudad de Buenos Aires: el propio cantante explicó que una congestión del tránsito impidió que llegaran a tiempo para la gala.

Además de esa accidentada travesía, el recital debió suspenderse por casi 15 minutos cuando una de las vallas de contención delanteras sufrió inconvenientes en el comienzo de "The Gloaming", canción que el vocalista cantó a capela luego de interrumpirla para que solucionaran el inconveniente.

A las dos horas de recital, los artistas saludaron y se bajaron del escenario, aunque quienes conocían la lista de temas de la gira sabían que el show aún no terminaba, que por el contrario llegaba lo más celebrado de la noche.

Tras "Desert Island Disk", otro tema de "A Moon Shaped Pool", Radiohead sacó de la modorra al público con una contundente seguidilla: "Climbing Up The Walls", "Exit Music (For a Film)", "The National Anthem" e "Idioteque".

Para los segundos bises, el grupo insistió con "A Moon..." al arrancar con "Presente Tense", un tema bastante viejo que editaron finalmente en la placa de 2016.

Así, llegaba el final con una impresionante y rockera versión de "Paranoid Android" para culminar, como en su primera visita de 2009, con "Creep".