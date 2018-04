“El día que sienta que le estoy haciendo daño al Club, seré el primero en irme”

Facundo Sava habló con la prensa y se mostró entero. “Para mí, sería más fácil irme a mi casa, pero siempre fui de pelearla”, dijo

Desde el viernes por la noche cuando terminó el partido en el Bosque frente a Atlético Tucumán y la quinta derrota era un hecho, empezaron a tejerse una y mil versiones sobre la continuidad de Facundo Sava como entrenador de Gimnasia.

En un agitado sábado, por momentos parecía que el Colo no seguiría, pero fue el propio presidente, Gabriel Pellegrino, quien terminó por la noche confirmando que el DT estaría el lunes trabajando en Estancia Chica y que seguían apoyando su trabajo.

A todo esto, Sava se había ido el viernes por la noche de 60 y 118 sin hablar, por eso era muy esperada su conferencia de prensa para saber cuáles eran sus sensaciones en estos momentos tan duros.

“Nunca pensé en renunciar”, comenzó diciendo con firmeza el Colo, en la charla con los periodistas en Abasto. “Estoy seguro que tanto dirigentes, como jugadores, todos vamos a dar todo para salir de este momento”, aseguró.

Cuando se le consultó por su continuidad, Sava afirmó, “mi continuidad no depende de un resultado. Con todos los dirigentes que charlé me dijeron que están con nosotros”.

Hubo algunos directivos, entre ellos, el vicepresidente 1º, Claudio Moretto, que el lunes también había estado con el técnico y sus colaboradores brindando su apoyo y que trabajaran tranquilos.

Lo cierto es que una vez terminado el primer turno ayer en el predio abastense (hubo doble turno), el Colorado rompió el silencio y por otro lado, bajó los decibeles y dio los motivos sobre por qué tras la derrota con los tucumanos no habló con el periodismo.

“No hablé porque no tenía ganas... no tengo la obligación de hacerlo siempre”, afirmó el Colo, a lo que enseguida agregó, “hablamos con el Presi (Gabriel Pellegrino) sobre el partido, de lo que venía de ahora en más... Con un Vicepresidente que estaba también. Cuando nos quisimos acordar ya era tarde, fue un largo rato el que estuvimos hablando”, explicó el entrenador.

Facundo Sava por momentos se sonríe levemente. En otros se muestra serio. También fastidioso y cansado de tener que explicar algunas cuestiones. “Estoy en el lugar en el que siempre he querido estar. El día que sienta que le estoy haciendo daño al Club, seré el primero en irme”, explicó.

Visiblemente enojado por el rumor de que había renunciado el sábado pasado, dijo que: “Recién había terminado de hablar con Pellegrino, y me mandan un mensaje donde decían que había renunciado. Me empecé a reír...”.

“Para mí, sería más fácil irme a mi casa, pero siempre fui de pelearla. Nunca se me cruzó por la cabeza renunciar, quiero seguir metiéndole el pecho a las balas como siempre. Siempre fui de pelearla. Considero que lo puedo hacer, sino no lo intentaría. Yo a este club lo quiero con toda mi alma”, afirmó.

SU VISIón del plantel

En un momento de la conferencia, el DT contó. “Una vez, el profe Valdecantos me dijo que uno se tiene que ir cuando sienta que los jugadores y los dirigentes no responden, y este no es el caso. Los jugadores me han ayudado, hoy (por ayer) vimos los errores que se cometieron en el partido”.

En ese mismo sentido, cuando se le preguntó por el plantel, el técnico gimnasista comentó. “Los jugadores normales, con preparación, siempre están predispuestos a superar obstáculos. Como profesionales tenemos que estar todo el tiempo con actitud positiva. Tanto en la cancha como en la vida”, aseguró.

“Estoy cien por ciento seguro de que los jugadores quieren ganar. Siento la entrega en cada entrenamiento, en cada partido. El esfuerzo lo hacemos, las situaciones las tenemos. Son errores conceptuales más que de actitud. Siento que hemos tenido la posibilidad de ganar en estas cinco derrotas”.

También puntualizó sobre el juego frente a los tucumanos, diciendo, “hasta el empate de ellos, en los primeros 20 minutos del segundo tiempo, tuvimos tres situaciones de gol para ampliar el resultado. No nos habían llegado. Después, cada vez que nos hacen un gol, nos cuesta un poco más. Hoy (por ayer) lo volvimos a charlar“, sentenció.

El ejemplo de Oreja, el llamado de Troglio y el apoyo de la CD

El técnico gimnasista se refirió también puntualmente a dos nombres, uno el de Facundo Oreja, otro el de Pedro Troglio.

“A Oreja lo veo jugar y entrenar día a día. Ya le he dicho que por mi debe seguir jugando. Es un ejemplo, tanto él, como muchos de los jugadores que están”, dijo. Mientras que sobre Pedro, manifestó, “es uno de los amigos que me dio el fútbol. Me llamó para brindarme su apoyo y decir que confía en mi. Estoy en el lugar donde siempre quise estar”.

Finalmente, dejó en claro que siente el apoyo de la Comisión Directiva: “Con todos los dirigentes que charlé, me dijeron que están con nosotros. No hace falta que el Presidente salga a hablar públicamente. Tengo el apoyo de él y de todos los que trabajan en el Club”.