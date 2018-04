La brasileña Fernanda Melo no seguirá en las Lobas

| Publicado en Edición Impresa

Hace pocos días finalizó la participación de Gimnasia en la Liga Argentina de Vóley con la eliminación ante San Lorenzo. Esa caída conLas Matadoras marcó el fin de ciclo para Tanya Acosta y la brasileña Fernanda Melo como jugadoras de Las Lobas.

Melo, luego de un año donde logró ser campeona con Gimnasia y siendo la MVP del pasado torneo liguista decidió seguir con su carrera en Europa, pero con el firme convencimiento de volver a ponerse la camiseta de albiazul en un futuro.

“Siempre tuve la filosofía de estudiar y salir después de Brasil. La primera posibilidad que me surgió fue de Argentina, siempre busco la alternativa de crecer dentro del vóley y Gimnasia me dio esa oportunidad. Solo acá tengo que agradecer, tuve mucho éxito en lo personal y también profesionalmente. Ahora sigo con la cabeza en querer seguir creciendo. En Argentina, el vóley no es profesional y no me puede ofrecer ese crecimiento, que quiero buscar en otro lugar”, afirmó.

Al ser consultada sobre con considera su paso de Gimnasia, Melo no dudó en afirmar que “ fue muy exitoso. El apoyo que tuvimos en esta Liga fue mejor. Nos acompañaron más sponsors y eso hace crecer al deporte y al atleta. Logramos profesionalizarnos más. Por ejemplo, me tocó hacer la preparación física en otro gimnasio y me ayudó a crecer mucho. Ya hablé para llevarme ese plan afuera. En cuanto a este año, teníamos el objetivo de volver a campeonar y nos tocó jugar contra otro equipo que tenía el mismo objetivo. Tuvimos fallas, como todos, pero como todo deportista, a veces te toca festejar, a veces no, y en esos momentos es cuando hay que hacerse más fuerte”.

Por último, la oriunda de Minas Gerais dijo que en el futuro volverá a vestir la casa albiazul.