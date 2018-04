“El número uno no hace la felicidad y no lo cambio por ganarle una final a Federer”

Conversó por espacio de casi una hora durante la conferencia e inauguró un complejo tenístico, que lleva su nombre en Brandsen

Por ADRIÁN D'AMELIO

adamelio@eldia.com

El reloj marcaba las 12:50, cuando Juan Martín Del Potro ingresó a la sala de conferencia. Lo esperaban cerca de un centenar de hombres de prensa. Con sus casi dos metros, vestido de sport, subió al estrado donde le acomodaron el micrófono inalámbrico. Se sentó en el centro del escenario y desde ahí “devolvió” cada una de las preguntas.

Del Potro, que estará reapareciendo en el circuito el próximo 6 de mayo en el polvo de ladrillo del Abierto de Madrid, fue acompañado por todo su equipo técnico encabezado por Sebastián Prieto. Se notó a un Delpo “distinto”, más abierto y distendido a la hora de responder algo que venía insinuando desde el arranque de este año.

La rueda de prensa se extendió por espacio de casi una hora con un Juan Martín Del Potro muy locuaz. Se notaba que estaba cómodo y relajado hablando de tenis, de su actualidad, del futuro y también de fútbol donde hizo hincapié en su otra pasión que es Boca Juniors y tampoco podía faltar el tema del seleccionado argentino sobre el Mundial de Rusia.

Y Delpo “abrió el match” con el periodismo con el tema del ranking. En la actualidad, el tandilense se encuentra en la sexta colocación del escalafón mundial de la ATP. “No me preocupa tanto mi posición en el ranking, aunque tengo que ser sincero que ahora lo miro un poco más de cuando me encontraba en el puesto mil y poco, pero no me genera ningún tipo de ansiedad, ni adrenalina o una motivación extra. En este momento valoro mucho más lo que hice para llegar a esta posición que estoy; mientras que después se verá hasta que el puesto que puedo escalar”, remarcó el tenista que el 23 de setiembre estará cumpliendo 30 años.

Más adelante y con respecto a la chances de llegar a la cima del tenis mundial, Del Potro confesó que “el número uno del ranking no se compara con haber ganado la Copa Davis o a (Roger) Federer en una final del circuito como la Indian Wells. Eso no lo cambio por nada y tampoco hace la felicidad”.

Del Potro se encargó de inaugurar ayer por la tarde un complejo de seis canchas de tenis, que lleva su nombre, en el Country “Haras del Sur” situado sobre la Autovía 2 a la altura de Coronel Brandsen; mientras que también participó en la donación de 100 mil pesos al hospital de dicha ciudad.

Sin lugar a dudas, el arranque de la temporada se puede decir que sorprendió hasta al propio Del Potro por su proyección. Al respecto dijo que “se generaron muchas expectativas sobre mí en la gente. Quizá este es el mejor momento de mi carrera. Nunca me sentí antes tan a gusto dentro de una cancha. Sé lo que genero y trato de hacer lo mejor posible”.

El tandilense jugará tres torneos que forman parte de la gira sobre polvo de ladrillo. Participará próximamente en los Masters 1000 de Madrid (6 al 13 de mayo) y Roma (13 al 20 de mayo), y en el Grand Slam, el Abierto de Francia, que comenzará el 27 de mayo en el complejo de Roland Garros.

Sobre la futura gira en cuestión, Del Potro sostuvo que “es la parte más delicada del calendario para mi físico. Me estoy preparando bien y la exigencia será estar al cien por cien. Con el buen inicio que tuve en la temporada las expectativas crecieron, pero sé que mi fuerte estará después en la gira de césped y cemento”, recalcó.