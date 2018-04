La fecha de mayores de la Liga Amateur, Copa diario El Día, fue suspendida por la lluvia

| Publicado en Edición Impresa

Por segunda semana consecutiva, las fuertes precipitaciones que castigaron a la Región en las últimas horas obligaron a cancelar la cuarta fecha del Apertura de mayores, de la Liga Amateur Platense, Copa diario El Día, que se iba a disputar esta tarde.

También quedaron suspendidos la jornada infantil y del Sub-17 femenino.

DEFINEN HOY

En tanto que hoy, las autoridades liguistas resolverán si mañana habrá actividad.

No obstante, y a pesar de la cancelación de la cuarta fecha, para el lunes se mantiene el pie la quinta jornada. Lo que aún no está en claro es cuándo se completarán aquellas jornadas que no pudieron llevarse a cabo (como las juveniles, por ejemplo) debido a las inclemencias del tiempo,

LA JORNADA DEL LUNES

La quinta fecha del Apertura de primera división, Copa diario El Día, está pactada para el lunes que viene, de acuerdo a lo que se programó en la sede liguista en el transcurso de esta semana.

De no mediar contratiempos, la jornada se desarrollará en forma normal, a partir de las 16. Los partidos de Primera A son: Villa Montoro vs. Estrella de Berisso (96 y 118); ADIP vs. Comunidad Rural (10 y 485); Asociación Coronel Brandsen vs. CC, Tolosano (52 y 161); Peñarol vs. CRISFA (en Independiente de Abasto); Villa Lenci vs. CRIBA (21 y 78, sin público visitante); Asociación Nueva Alianza vs. Unidos de Olmos (38 y 155) y Curuzú Cuatiá vs. San Lorenzo (411 y 21 A). El miércoles a las 16 lo harán Everton vs. Porteño (7 y 629).

EN PRIMERA B

A continuación, los encuentros del ascenso: La Plata Fútbol Club vs. Asociación Iris (25 y 514); Las Malvinas vs. San Martín de Los Hornos (528 y 140); For Ever vs. Independiente de Abasto (70 y 148); Tricolores vs. Argentino Juvenil (4 y 94); Centro de Fomento Los Hornos vs. Alumni (58 y 132); Romerense vs. Polideportivo Gonnet (168 y 517) y Talleres del Provincial vs. Centro Fomento Ringuelet (Mitre y Alsina, Ensenada).