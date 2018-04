El alquiler de cocheras sufrió una suba del 30 por ciento y se fue a $ 2.000 por mes

También aumentó el valor por hora en el microcentro, que pasó de $50 promedio a $70, según sean cubiertas o descubiertas

ALEJANDRO SALAMONE

En las calles céntricas, en las cocheras por hora, o por mes, estacionar el auto es más caro para los platenses. Ya rigen desde este mes -según un relevamiento realizado por este diario- incrementos por el alquiler de cocheras que llegan hasta el 30% según el barrio donde se encuentren ubicadas. Si a eso se le suma que a principios de marzo el medido en el Centro subió un 150% y que el valor por hora en los estacionamientos cerrados y abiertos también está por aumentar, puede decirse que se siente el impacto en el bolsillo de aquellos que no tienen dónde dejar el auto.

A la mayoría de los platenses que guardan sus vehículos en cocheras de barrios como La Loma, la zona de Plaza Brandsen y Meridiano V, las inmobiliarias y dueños, según los casos, ya les avisan sobre el aumento que empezó a regir desde el 1º de abril. Es por ejemplo el caso de Martín G. quien de $1.500 que paga mensualmente para guardar su Ford Fiesta en la zona de Plaza Brandsen, ahora pasará a pagar $1.800, es decir un 20% más. “Lo bueno es que el lugar tiene seguro, está bajo techo y posee cámaras de seguridad”, sostuvo el vecino.

Desde las inmobiliarias aseguraron que “algunos dueños están pidiendo más de un 20% de incremento por el alquiler mensual de cocheras. Es que sintieron el impacto de la suba de las tarifas de luz, pero además creció el costo de mantenimiento de las instalaciones que siempre deben realizarse. Por eso, en casos, la gente tiene que pagar hasta un 30% más que el año pasado a esta altura”, sostuvieron los referentes del sector.

Esto pudo comprobarse en la zona céntrica donde por una cochera que se pagaba $1.700 por mes, ahora se abonará por el mismo alquiler $2.210.

En el relevamiento del costo de las cocheras en la Ciudad, surge que las más económicas, en barrios como Hipódromo o Tolosa, pasarán a costar desde este mes no menos de $1.500, mientras las más caras, ubicadas en la zona céntrica o cercanas del centro comercial de 8 o 12, se cotizarán $2.500, con servicios que otras no prestan, como portero, cámara de seguridad y seguro en caso de robos.

POR HORA

Para realizar trámites en el Centro, ir a trabajar o tener que dejar el auto estacionado por horas ante cualquier circunstancia, es habitual no poder encontrar espacios disponibles en la calle. En ese caso, la hora de las cocheras a cielo abierto o cerradas, ronda entre los $50 y los $70, y no se descarta que puedan subir en los próximos días: “Por ahora no se tocarán esos valores, pero todo aumenta y a veces el mantenimiento, el tener empleados y demás cuestiones que hacen al funcionamiento, nos llevan a tener que ajustar tarifas”, dijo el propietario de un estacionamiento céntrico que prefirió no dar su nombre, y agregó: “Nosotros tenemos la hora $50 y la estadía $350, es probable que la hora se vaya a $60 y la estadía a $450”, indicó.

Como se sabe, desde el pasado 5 de marzo el estacionamiento medido en el centro aumentó un 150%. Así, la hora pico -que extendió el plazo, ya que es de 7 a 14- pasó de 6 a 15 pesos, mientras que el resto del tiempo, de 14 a 20, el valor trepó de 4,50 a 11 pesos, alcanzando un aumento del 150 por ciento.

Según explican en la Comuna, la medida se adoptó “en el marco del Plan de movilidad urbana segura”.

Desde la Municipalidad de La Plata aseguraron que “se avanzó con un incremento en el valor de las tarifas del sistema de Estacionamiento Medido con el objetivo de mejorar la rotación vehicular y potenciar la peatonalización del microcentro”. En esa línea, se anunció un incremento en el servicio de Estacionamiento Medido, el cual ahora tiene un valor de 15 pesos en el horario de 7 a 14 y de 11 pesos en el horario que va de 14 a 20.

En La Plata hay 210 cuadras dentro del sistema de Estacionamiento medido, lo que representa entre 7.500 y 8.000 lugares para estacionar. El último ajuste de la tarifa se había realizado en marzo de 2016.

En diciembre de 2016 se registraron 409.896 estacionamientos, y en diciembre de 2017 bajó a 376.989. Otro caso, en enero 2017, en la primera quincena, estacionaron 113.803 vehículos, y en el mismo lapso de enero de este año lo hicieron 104.575 rodados. El valor, según distintos analistas, se había “congelado” y los conductores dejan los vehículos a “dormir” en el centro.

CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

El crecimiento que experimentó el parque automotor en la Ciudad, hoy con cerca de un promedio de un auto cada dos personas, también hizo que a veces no resulte tan sencillo poder conseguir cocheras en los barrios. “Es verdad, hay zonas en las que están faltando lugares y la demanda supera a la oferta”, señaló un operador inmobiliario.

“Esperamos que en el año no ocurran más aumentos de los alquileres, debería ser así si las tarifas de los servicios no suben y los precios en general se mantienen durante el año”, expresaron los referentes del sector inmobiliario.