Lula no se entregará y presentó un nuevo habeas corpus para no ir preso

El ex presidente tiene tiempo hasta hoy a las 17hs. para presentarse en la policía

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva tiene decidido no entregarse a la Policía Federal en Curitiba, a la espera de que la Justicia Penal resuelva el nuevo recurso presentado hoy para evitar su detención, ordenada por el juez Sérgio Moro, quien le dio hasta las 17hs. para presentarse a cumplir su condena a 12 años de prisión.

Voceros de prensa del ex presidente expresaron esta mañana a los medios locales que Lula no irá a Curitiba voluntariamente, y que aguarda el resultado del pedido de habeas corpus que su defensa hizo al Superior Tribunal de Justicia (STJ), máxima instancia penal de Brasil, en el sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en San Pablo, donde pasó la noche acompañado por sus aliados políticos y la militancia.

El anuncio coincidió con la calma que imperaba en la Superintendencia de la Policía Federal de Paraná, situada en el barrio Santa Cándida, en Curitiba, donde por el momento no hay ningún dispositivo especial de seguridad.

A las puertas de la sede de la Policía Federal de esa ciudad del sur de Brasil tan sólo había a primera hora de la mañana un grupo de medios de comunicación, nacionales e internacionales, y varias personas que ingresan en el local para realizar diversos trámites, pero sin presencia de simpatizantes ni en contra ni a favor de Lula.

"No hay una definición exacta de lo que quieren hacer", señalaron fuentes de la Policía Federal, que confirmaron contactos con la defensa del ex mandatario, quien se encuentra a unos 400 kilómetros de Curitiba.

Anoche, Lula se recluyó en la sede del sindicato donde inició su carrera política y tan sólo realizó un breve saludo desde una de las ventanas del edificio a centenares de seguidores que pasaron la noche allí.

Lula, quien lidera con amplia ventaja todas las encuestas de intención de voto en las próximas presidenciales, atribuye su prisión a una "persecución política" que busca apartarlo de la carrera electoral de cara a los comicios del 7 de octubre. Y reiteró que Moro se ensañó con él y que no iba a parar hasta verlo "al menos un día en la cárcel".