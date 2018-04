Universitario no pudo con Pueyrredón y cayó en Gonnet por 27 a 15 en el debut oficial

| Publicado en Edición Impresa

Por la primera fecha del torneo de Primera A, Universitario cayó ante Pueyrredón por 27 a 15 como local en un encuentro que marcó el inicio de una nueva temporada para el conjunto de Gonnet, que presentó nuevos entrenadores, para este 2018, como Pablo Auciello y Martín De Rose.

Además, ayer se produjo el estreno como titulares de Lisandro Molina Piñero y Federico Suárez, que junto a varios jugadores más le darán tono al recambio de la U.

El conjunto albinegro no tuvo una buena tarde en su inicio: Estuvo sin ritmo de juego y le faltó claridad en la definición. Así fue que a los 5’ la visita tuvo su primer try, pero minutos después un ataque profundo de la U derivó en try de Almeida.

Puey con dos tries por intermedio de Malone y Marsano estiró la ventaja y se hizo dueño del encuentro. La U descontó con un penal de Cachaza y dejó el parcial 20 a 8.

En el complemento Universitario movió el banco y saltaron a la cancha otros debutantes: Esteban Olivero y Franco Lima, en la tercera línea; mientras que Juan Wolcan junto a Agustín Cambarieri, reforzaron a los backs.

Sin embargo el conjunto de la “Galera”, se mantuvo firme y a los 65’ dio un nuevo golpe con el try de Marsano, la figura de la cancha y puso el tanteador 27 a 8.

La U sobre el final a puro empuje llegó al try por intermedio de Chiacchio, para dejar la chapa en 27 a 15. La próxima semana el equipo de Gonnet viajará a Del Viso para medirse ante la Deportiva Francesa.