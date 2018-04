San Luis golea, se ilusiona y fue otra vez muy contundente

El Marista vapuleó al campeón cordobés en La Cumbre por 38 a 7 y se aseguró de esta forma jugar los cuartos de final en casa

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de la quinta fecha de la Zona 2 del Torneo Nacional de Clubes San Luis venció en su cancha de 520 y 29 al campeón de Córdoba, Tala, por un inapelable 38 a 7 para de esta forma asegurarse el primer lugar de la zona y poder disputar la llave de cuartos de final en el Barrio de La Cumbre.

Y nuevamente fue de bueno para muy bueno lo hecho por el quince dirigido por Pablo Cáffaro y Luciano Lazzarini encima con un plus: cada jugador que entra, no resiente la estructura y no solo eso, la potencia para terminar de dejar una imagen que abruma y deja sin ideas a sus rivales.

En el run run de la presentación de la 118º temporada de la URBA el pasado 4 de abril, varios fueron los elogios que recibieron los representantes azulgranas en el tradicional mitin: es que ha llamado a más de uno la atención no solo del volumen de juego generado por San Luis sino la calidad del mismo. Realmente toda una revelación.

Esto de cara al inicio del Top 12 tiene varias lecturas, la primeras e inmediata es que los rivales están mirando y mucho al conjunto de nuestra ciudad. La segunda, es que la confianza va in crescendo y si este grupo tiene los pies en la tierra, el techo del rendimiento lo pondrán ellos mismos.

Ayer ante el alicaído monarca mediterráneo y actual subcampeón nacional, la sinfonía marista tocó en una escala “allegro”: en el periplo inicial San Luis salió decidido a atacar al equipo visitante, mezclando avances en “olas” de su pack de forwards donde Agustín Torello Ricardo Wagner y Franco Gnecco se mostraron como los mejores baluartes en el sector de los delanteros, donde la labor de los backs con un Gibert intratable, ayudaron a que la chapa del parcial mostrara un 31 a 0 que no dejó lugar a discusión alguna.

El complemento estuvo demás; algo de Tala y un try de Facundo Gibert para poner a San Luis arriba de todos. La victoria de Natación y Gimnasia en Tucumán frente a Belgrano Athletic le terminó de entregar el grupo y la posibilidad de definir en casa buscando un lugar en las semifinales del torneo. La semana que viene, el Marista cerrará la etapa clasificatoria frente a Belgrano (en la sede Pinazo) y buscará derrotar a un rival que en su casa, nunca pudo vencerlo.