Guillermo pone toda la carne al asador en Barranquilla

Boca Juniors, que no mostró en el plano internacional la hegemonía que ejerce a nivel local, visitará mañana en la ciudad colombiana de Barranquilla al Junior, liderado por el ex River Teófilo Gutiérrez, con la premisa de ganar para no quedar afuera de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto comenzó su campaña con un empate sin goles en Perú, luego le ganó de local a Junior y salió mal parado en los cruces con Palmeiras, puesto que si bien empató en Brasil (1-1), la derrota de la semana pasada en 'La Bombonera' por 2-0 lo complicó al punto de que jugará en Barranquilla con la presión de evitar la eliminación.

Boca, líder de la Superliga, pagó caro la serie de lesiones que sufrió el plantel, desde Fernando Gago y Darío Benedetto el año pasado, hasta las más recientes de Carlos Tevez, Edwin Cardona, Paolo Goltz y Wilmar Barrios, o algunas esporádicas molestias musculares que dejaron afuera al rosarino Pablo Pérez.

El mellizo Guillermo no se guardará nada y pondrá lo mejor disponible, beneficiado porque no jugó el domingo último ante Gimnasia por la Superliga, debido a la lluvia que motivó la suspensión de varios partidos de distintas categorías, eso le evitó un desgaste físico mayor a varios jugadores que están al límite.

Así, con el regreso de Barrios al mediocampo para juntarse con el uruguayo Nahitan Nández y el capitán Pablo Pérez, más Tevez para la creación, Boca tendrá a su mediocampo ideal.

En la ofensiva estará el cordobés Cristian Pavón, su jugador más desequilibrante, y un nueve de área como Ramón "Wanchope" Abila, mientras que el colombiano Edwin Cardona, recién repuesto de su segundo desgarro consecutivo, ocupará un lugar en el banco de suplentes.

En consecuencia, el once será con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Carlos Tevez; Cristian Pavón y Ramón Ábila