VIDEO-.El Pincha se juega el todo por el todo en la altura de Cuzco

Fernando Serrano EL DIA/LA REDONDA

CUZCO-ENVIADOS ESPECIALES-El plantel de Estudiantes, que arribó anoche a dicha ciudad, se jugará el todo por el todo ante el Real Garcilaso para ganar un poco de aire en el grupo F de la Libertadores.

El grupo entrenó ayer por la tarde en Lima y, tras la conferencia de prensa que brindó el DT Lucas Bernardi, emprendió el viaje rumbo a Cuzco. Una vez allí, el plantel se alojó en el hotel Hilton.

🚌 🛫 La delegación de #EDLP partió rumbo al aeropuerto de Lima para abordar el vuelo que lo deposite en la ciudad de Cuzco, en donde pasará la noche a la espera del juego de mañana por #ConmebolLibertadores. pic.twitter.com/4mK6iAnfYh — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) 1 de mayo de 2018

El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a 3.367 metros sobre el nivel del mar, el árbitro será el chileno Julio Bascuñán y Fox Sports 2 será la señal televisiva encargada de transmitirlo.

El probable once que pondrá Bernardi en cancha sería con Andújar; Sánchez, Schunke, Desábato, Campi y Dubarbier; Rodrigo Braña, Gómez y Rodríguez o Giménez, Otero y Melano. Aunque tampoco habría que descartar un 4-4-2.

El Pincha, en el Día del Trabajador, sabe que se juega su principal objetivo del semestre, que es estar entre los 16 mejores del máximo torneo continental a nivel clubes.

Si gana se asegura depender de sí mismo ya que, salga como salga Nacional y Santos (juegan en Montevideo), con un triunfo ante el Bolso el 24 de mayo en La Plata se clasifica; si empata no queda eliminado, pero deberá cruzar los dedos para que los charrúas no ganen pero no llegar tan comprometido a la última jornada; si pierde, en tanto, quedará afuera si los uruguayos suman de a tres.

Si pierde, quedará eliminado si Nacional le gana al Santos. Si el Bolso no triunfa, tendrá que ganarle en la última fecha y esperar que Real Garcilaso no sume en su visita al Santos.

Si empata, no quedará eliminado, pero si Nacional le gana al Santos le sacará tres puntos de ventaja a falta de un solo partido. En ese caso, deberá ganarle al Bolso con buena diferencia de gol.

El Grupo F es liderado por Santos con 9 puntos, seguido por Nacional de Montevideo con 5, mientras el "Pincha" y los peruanos suman 4.

FORMACIONES

Real Garcilaso: Ortíz; Cossio, Dulanto, Lojas y Kontogianis; Archimbaud,Mendoza, Santillán y Ramírez; Vidales y Franco. DT: Tabaré Silva.

Estudiantes: Andújar; Sánchez, Schunke, Desábato, Campi y Dubarbier; Rodrigo Braña, Gómez y Rodríguez o Giménez, Otero y Melano. DT: Lucas Bernardi.

Árbitro: Julio Bascuñán, de Chile.

Cancha: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco).

Hora de inicio: 19.15.

TV: Fox Sports 2.