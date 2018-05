Fuerte cruce entre Tinelli y una periodista: todo, por la lechuga

Marcelo Tinelli mantuvo un fuerte cruce en las últimas horas con la periodista Dolores Mitre. La acalorada discusión, que tuvo como epicentro la red social Twitter, se inició por el precio de la lechuga y terminó convirtiéndose en una disputa de conceptos de Economía en la que no faltó uno de los temas más calientes de la actualidad: la inflación.

Todo comenzó cuando el conductor lanzó un mensaje a través de la red social del pajarito sobre el precio de la lechuga, un comentario que molestó a Dolores Mitre. Sin pelos en la lengua, la periodista de La Nación salió a cruzarlo con otro mensaje. "No generemos pánico en la gente, ayer la pagué 58 la mantecosa" dijo la comunicadora intentando bajar el tono de las palabras de Tinelli, a quien citó en el tweet que escribió.

Su respuesta no pasó desapercibida ante los ojos de Tinelli. El conductor de ShowMatch le contestó. "No entiendo. Quien genera el pánico? Mi tuit, un comentario de un productor cordobés que dijo eso, el análisis de @luisnovaresio?? Si alguien tiene miedo, no debe ser seguramente por el precio de la lechuga. Besos Dolores", le respondió Tinelli.

La periodista, ante la crítica de sus comentarios, decidió eliminar el tweet original, y envió un nuevo mensaje: "Perdón comentario por el tema de la lechuga ! Viene lloviendo hace 1 mes !!!!!!! Toda verdura de tierra se pudre, se inunda etc etc y es muy posible que no se consiga y si se consigue estará un poco cara por las pérdidas de los productores !!!!!!"



