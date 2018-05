Declaran inocente a una maestra que tuvo una hija con un alumno de 13 años

El caso se registró en la localidad mendocina de Palmira. La mujer le dabe clases particulares al adolescente cuando iniciaron una relación que habría sido consentida por la familia del menor

Una joven docente de 23 años que estuvo más de un año y medio presa acusada de `estupro´ por haber tenido una relación amorosa y una hija con un alumno de 13, fue absuelta por la justicia al considerar que la relación fue consentida por el menor y por parte de sus familiares.

Según explicó el fiscal Oscar Sívori, “la relación fue consentida por el abuelo del menor y sus padres, ya que ambos convivieron un año en la casa paterna, pero vivimos en una sociedad machista donde siempre se ha visto piola que un menor tenga relación con una mujer mayor, pero después siempre la culpa la tiene la mujer que es lo que en esta caso sucedió”.

El hecho ocurrió en el 2015 en la localidad de Palmira, en el departamento mendocino de San Martín, donde fruto de esa relación nació una beba.

Sívori explicó que se trató de dos familias que eran amigas, y cuando la chica se recibió de maestra fue a dar clases de apoyo en la casa del menor, donde surgió la relación.

Según surgió de las pericias, previo al tema sexual, el chico le consultó al abuelo quien lo impulsó a que tenga relaciones y hasta le hicieron un espacio dado que todo ocurrió en la casa del menor.

“La relación se concreta y de hecho se van a vivir juntos por aproximadamente un año junto a los papas de él, el abuelo y un hermano hasta que luego de un año se separan y al tiempo los padres realizan una presentación contra la mujer en el 2017 donde la denuncian por estupro” y al poco tiempo la maestra fue detenida y llevada a prisión, hasta que se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.

La causa llegó a juicio oral la semana pasada, después de un largo proceso en donde intervinieron peritos psicólogos y asistentes sociales, y luego de ordenarse la declaración del menor en cámara Gesell.

Tras los informes periciales, las declaraciones de los testigos y analizar el caso, el fiscal de cámara decidió retirar la acusación y el juez Armando Martínez absolvió a la docente.

Para Sívori, quien decidió la absolución “el delito de estupro habla de la inexperiencia sexual que es bastante ambigua” y decidió rechazar la acusación al considerar que la relación fue consentida por el menor y por sus progenitores.

“Tenemos que ser objetivos ya que están en juego la integridad de la menor que ha sido fruto de este hecho, que también resulto siendo víctima con la mamá privada de la libertad”, dijo.

“El menor no fue ni engañado ni aprovechada su inexperiencia sexual. Es un hecho complejo, no es correcto que una mujer mayor de edad tenga una relación con un adolescente, pero no es un hecho típico del artículo 120 del código penal. La ley no puede decir quien se enamora de quien”, analizó el fiscal.

Las identidades de los dos protagonistas de esta historia se siguen reservando porque el alumno sigue siendo menor de edad y porque hay una nena de 2 años en el medio, según se explicó.

En lo que hace a la custodia de la hija de ambos involucrados, el fiscal detalló que llegaron a un acuerdo entre los dos y que no se necesitó la intervención de la Justicia.

