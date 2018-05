ADIP en barrio Aeropuerto y Everton visita al CC. Tolosano

Se reanuda esta tarde a las 16 el Apertura liguista, Copa El Día. El certamen estuvo interrumpido casi un mes por las fuertes lluvias

Después de casi un mes sin actividad oficial debido a las inclemencias del tiempo, finalmente esta tarde a partir de las 16 se reanuda el torneo Apertura de primera división, que organiza la Liga Amateur y en donde está en juego la Copa diario El Día.

Si las condiciones del tiempo lo permiten, desde las 16 se disputará en forma íntegra la cuarta fecha, tanto de primera A como del ascenso. También fue programada para hoy la fecha de los infantiles.

En cambio que los preliminares y el Sub-17 femenino fueron suspendidos, de acuerdo a lo que informó anoche la Liga Amateur.

En tanto que para mañana, están previstas las reuniones de los juveniles y del fútbol femenino.

DIFÍCIL PARA LOS LÍDERES

Después de un breve repaso de la jornada de esta tarde, habrá dos partidos que se las trae.

ADIP, uno de los líderes (puntaje ideal con 9), se trasladará hasta el barrio Aeropuerto (2 y 611) para enfrentar a CRIBA.

Mientras que el otro puntero del Apertura, Everton, se presentará en 528 bis y 116 bis para visitar al Círculo Cultural Tolosano, que aparece segundo en la tabla de posiciones con 7 unidades.

En tanto que Porteño, otro de los que pelean arriba, recibe en Mitre y Alsina, Ensenada, a Peñarol Infantil, con promesa de buen partido. La jornada se completa con estos partidos: Estrella vs. Villa Lenci (8 y 169); Unidos de Olmos vs. Villa Montoro (43 y 184); CRISFA vs. Nueva Alianza (14 y 71); Comunidad Rural vs. Curuzú Cuatiá (66 y 174) y San Lorenzo de Villa Castells vs. Asociación Brandsen (5 y 485).

FOMENTO EN ABASTO

En lo que respecta al torneo de ascenso, el Centro de Fomento Los Hornos, que lidera las posiciones, visita en 207 y 515 a Independiente, de Abasto, en uno de los partidos más destacados de la tercera fecha.

El equipo albiazul sabe que haciendo una buena campaña tiene grandes chances de regresar a la máxima categoría.

Y empezó derecho, demostrando que puede estar en la lucha por el ascenso.

Estos son los demás encuentros: Centro Fomento Ringuelet vs. For Ever (25 y 514); San Martín Los Hornos vs. Talleres (58 y 145); Polideportivo Gonnet vs. Las Malvinas ( 15 bis y 495); Asociación Iris vs. Romerense (143 y 517); Alumni vs. Tricolores (70 y 148); Argentino Juvenil vs. La Plata Fútbol Club (18 y 460).