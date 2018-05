Docentes refuerzan pedido de la cláusula gatillo para “empatar” con la inflación

Roberto Baradel, titular de Suteba, dijo que “no es descabellado pedir un 25% de aumento” por la incertidumbre reinante

El proceso de devaluación del peso, los aumentos tarifarios y la “incertidumbre reinante en la economía del país”, se transformaron en un combo para que Roberto Baradel, secretario general de Suteba, uno de los principales gremios docentes, llevara a reforzar la idea “primordial de implementar la cláusula gatillo” para “empatar” con la inflación que puede estar entre “el 25 y 30 por ciento”, según estimó el propio dirigente gremial en diálogo con este diario.

En ese contexto dijo que “no es descabellado pedir un 25 por ciento de aumento”, pero aclaró que este planteo “no es oficial como reclamo del frente unificado docente, ya que debe discutirse entre los sindicatos que lo componen”.

Tras la devaluación del peso que se registró desde el 25 de abril producto de la corrida cambiaria, el titular de Suteba, Roberto Baradel, adelantó que le pedirán a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, “la cláusula gatillo”, en la próxima negociación paritaria que aún no fue convocada por las autoridades.

“Va a ser difícil ponernos de acuerdo. Creo que lo central es la cláusula gatillo y el 20% tiene que ser para empezar.

En ese contexto, se quejó por el estado en el que se encuentran los colegios en Provincia al tiempo que remarcó que hay malestar en las los establecimientos educativos, en los docentes y en los padres por ese tema.

En otro orden, Baradel cuestionó en declaraciones radiales a una emisora porteña la política económica del gobierno nacional. “Cada día se agrava más la situación política y social de este país. El plan económico está garantizado para dejarle ganancias a los grupos económicos y el FMI está para garantizar eso. No es para incentivar el consumo o incentivos en la producción nacional sino para garantizar la fuga de capitales”, remarcó.

“Lamentablemente por tercer año consecutivo teníamos razón con la inflación. El Gobierno no la está controlando. Sabíamos que iba a ser más alta de la que decía el Gobierno a pesar de que (el presidente Mauricio) Macri dijo que era un estupidez controlarla. El BCRA decía que la inflación era de 19,4% y subió al 20,3%. Estamos mal por la situación que está pasando”, añadió en declaraciones periodísticas.

Asimismo, el titular de Suteba dijo que la gobernadora debería llamar a los docentes para realizar una nueva oferta paritaria. “Me parece sugestivo que Vidal no hable. Por lo menos tres veces anunció el aumento del almuerzo escolares que no llega a 19 pesos por alumno y con menor cantidad de cupo. Volvió a anunciar el boleto estudiantil. Creo que sería bueno que la Gobernadora pudiera recibirnos. Le pedimos una reunión hace unas semanas. Nos recibieron de la reja para afuera y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta”, remarcó.

Cabe recordar que en la última reunión paritaria el gobierno provincial propuso un aumento salarial del 10% en los primeros seis meses de 2018, a pagar en tres tramos: 5% retroactivo a enero, 3% más en marzo y 2% en mayo. Además, ofreció pagar un reconocimiento por presentismo de hasta $ 3.000 por docente y se comprometió a volver a discutir la paritaria en julio, para acordar nuevos aumentos de cara al segundo semestre.

PROTESTAS EN MARCHA

En tanto, Baradel anticipó a este diario que “el 17 de mayo habrá una jornada de protesta en toda la Provincia”, y del 21 al 23 de mayo se realizará la segunda marcha federal que terminará en la Plaza de Mayo. En esa fecha habrá un paro nacional docente, indicó el dirigente gremial, titular del gremio Suteba, que depende de Ctera, organización sindical que impulsa la marcha del miércoles 23 de mayo.