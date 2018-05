Platenses apuestan a la moneda del futuro

Emprendedores, influencers y mineros del siglo XXI adoptan un nuevo paradigma del sistema financiero: las criptomonedas

LUCÍA MEDINA

En 2011 Sebastián, un estudiante de la carrera de Multimedia de la Universidad Nacional de La Plata, buscaba un comprador para su computadora. El equipo que vendía era muy particular: gran capacidad de procesamiento y otras características que lo hacían costoso y difícil de colocar. Recorriendo casas de computación, un empleado le recomendó preguntar a un grupo de bitcoins –monedas virtuales, también conocidas como “dinero de Internet”–. “Ellos buscan mucho la computadora que vendés. La usan para generar bitcoins”, le aconsejó el informático.

¿Monedas virtuales? ¿Criptomonedas? ¿Dinero de Internet? Sí, no es el futuro. Está pasando ahora.

Automáticamente Sebastián Nill (29) empezó a investigar en diferentes foros y grupos en Internet sobre criptomonedas –monedas virtuales que sirven para intercambiar bienes y servicios, cambiar a la moneda local de cada país o ser enviadas de un punto al otro del mundo con costos mínimos de operación–.

Descubrió que su PC le permitía minar criptomonedas: un proceso que consiste en tener una máquina o una infraestructura de máquinas capaces de generar bitcoins cada cierto tiempo. “En ese momento te descargabas un programa y ponías líneas de código para conectarte a la red de bitcoins. De esa manera prestabas poder de cómputo y la misma red te pagaba”. Así, encerrado en su cuarto y con algunos conocimientos de programación, abandonó sus intenciones de vender el equipo y aprendió a minar bitcoins. Actividad que realiza hasta el día de hoy.

TRANSFORMACIÓN

Con el avance de Internet y la crisis económica mundial de 2008, muchos empezaron a creer que era necesaria una alternativa al dinero fiduciario, es decir, a las divisas que dependen del crédito o de la confianza que les tiene el mercado, como el dólar o el peso argentino, por ejemplo. A partir de esta creencia, en 2009 apareció el bitcoin (en adelante BTC), la primera criptomoneda creada por un grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, basada en el software libre y en las redes P2P (puerto a puerto).

Para algunos, esta moneda no tiene ningún futuro e incluso está al margen de la ley. Por legislación internacional, los únicos autorizados a emitir monedas son los bancos centrales de los países. Y aunque cuando salió, un BTC solo valía 17 centavos de dólar, en 2013 su precio subió estrepitosamente superando los mil dólares. A la fecha de esta nota, la cotización de un BTC está arriba de los 9 mil dólares, y aunque hoy existen cientos de criptomonedas, las dos más populares son Bitcoin y Ethereum.

UN BANCO EN EL BOLSILLO

Sebastián Nill se define como una persona anti bancos. “Me molesta mucho su burocracia y depender de los días, horarios y modos para hacer uso de la plata que yo mismo genero”, cuestiona, abocado a su emprendimiento de impresión 3D. Cuando empezó a usar una billetera virtual, que tiene el formato de una aplicación en su celular, se dio cuenta que estaba disponible para él las 24 horas, los 7 días de la semana. En sus viajes a destinos como Japón o Estados Unidos descubrió que era como tener un banco en el bolsillo, pero sin colas, horarios o paros bancarios, en cualquier parte del mundo con costo cero de mantenimiento o de monto, y con una seguridad inviolable.

“Una wallet -conocida por su nombre en inglés- que significa billetera o monedero virtual, lo que hace es permitirte gestionar pero no tiene el control de tus criptomonedas. El sistema es descentralizado, eso significa que no hay una empresa que se llame Bitcoin o un Banco que administre esas cuentas. Esa es la ruptura más grande de paradigma que tiene esta criptomoneda”, explica Sebastián.

EL DINERO DE LOS EMPRENDEDORES

Julián González (35) es una figura conocida dentro del ambiente emprendedor de La Plata. En 2012, junto a otros dos socios creó Synergia3, el primer espacio de co-workig de la Ciudad. Un lugar diseñado para profesionales independientes, emprendedores y pymes que buscaban alquilar un espacio de trabajo que les permitiera conectarse y hacer negocios. Fue allí donde Julián conoció a un grupo de chicos que trabaja en un negocio llamado Bitpagos. Estaba basado en bitcoins. “A partir de ellos me interioricé en el tema y pensé que podía ser una alternativa para acercar gente al co-working porque recién salíamos al mercado. La gente que comercializaba monedas virtuales ya tenía bien claro lo que era un co-working, entonces era un nicho que podíamos aprovechar”, recuerda Julián. “Ahí fue que empezamos a aceptar bitcoins como sistema de pago, sobre todo a ellos”.

Buscando atraer a esta comunidad a su negocio, él y sus socios empezaron a ofrecer charlas gratuitas sobre bitcoin en Synergia3, en conjunto con Bitpagos. “Las charlas empezaron con 5 ó 10 personas y las últimas ya eran con más de 30. Venía gente de CABA a darlas, porque el mundo del bitcoin es muy colaborativo”. A esos primeros encuentros, que consistían en un grupo de curiosos escuchando y haciendo preguntas frente a un orador con un PowerPoint, iban bitcoiners de La Plata, pero también de zona sur y otras partes del Conurbano.

“Al principio era explicar qué es el BTC. Después fuimos avanzando en cómo armar tu primera billetera virtual. También hubo un desarrollo importante en las cosas que se podían hacer con BTC: pagar, comprar, vender”, recuerda este Licenciado en administración (UNLP). Sin saberlo, estaban viendo el nacimiento de la comunidad Bitcoin de La Plata.

Hoy Sebastián y Julián forman parte de un nuevo espacio de co-working llamado Weiaut. Este edificio de 1.000 mts cuadrados, con paredes blancas y una gran letra W en neón se alza a metros de Plaza Moreno, sobre diagonal 74. Es uno de los lugares de La Plata que acepta pagos en criptomonedas. Además, en la ciudad la marca platense Vlack, que confecciona y vende ropa deportiva de hockey, también acepta esta criptodivisas y se suma a una lista que incluye a Mercado Libre, el sitio de venta de productos electrónicos Avalancha, y algunos comercios de capital federal como veterinarias, heladerías, almacenes de vinos y quesos y hostels, entre otros.

Desde 2013 en el país funciona una ONG llamada Bitcoin Argentina (Asociación Civil para el Desarrollo de Ecosistemas Descentralizados – DECODES) que promueve la comprensión y aprovechamiento del potencial tecnológico que representa el bitcoin en Argentina y en toda América Latina. En el futuro, otro de los objetivos de estos emprendedores es poder traer una sede de Espacio Bitcoin a Weiaut para a replicar en la Ciudad las charlas y actividades que realiza a diario la comunidad.

Son las 6 de la tarde y en un café del Centro dos desconocidos se encuentran. Se contactaron a través de del grupo de Facebook “Bitcoin La Plata”. Uno quieren vender 0.07 satoshis -así se denomina a los “centavos” de bitcoin- y el otro quiere comprarlos con dinero en efectivo. Sentados uno frente al otro, el vendedor envía los BTC al comprador a través de su billetera virtual, y este otro le entrega el efectivo en mano. Como cualquier canje. Esto es lo que se llama P2P, que significa frente a frente. “Podés hacerlo estando lejos, pero es un poco inseguro porque la persona puede falsear la transferencia bancaria cuando los BTC ya están enviados, por eso muchos prefieren el frente a frente”, explica Luciana Gruszeczka, al frente de Ripio, la primer billetera digital creada en La Plata.

DE LA PLATA A LATINOAMÉRICA

La primera vez que Luciana Gruszeczka (35) tuvo contacto con una computadora fue a los 10 años. Corrían los ‘80. Oriunda de Mar del Plata pero criada en la capital de la Provincia, su vida profesional siempre estuvo conectada a la informática. Incluso luego de recibirse como farmacéutica, carrera que apenas ejerció. Hoy Luciana es co-fundadora de Ripio junto con Sebastián Serrano. Esta empresa, que permite enviar y recibir dinero, comprar y vender bitcoins, nació en La Plata en 2013 como BitPagos y en sus comienzos operaba en las oficinas de Synergia3.

“Empezamos a oír sobre bitcoins cuando trabajábamos en otro emprendimiento: una empresa de desarrollo de software que teníamos. Oíamos sobre muchos tipos de proyectos diferentes que surgían en varios lugares del mundo. Teníamos contacto con gente de muchos sitios: Europa, Australia, EE UU, Asia, Inglaterra y eso nos nutrió bastante. Un día BTC ingresó en nuestros oídos. Sebastián Serrano, mi socio y actual CEO de Ripio, ya le había echado un ojo, pero fue a finales de 2012 que empezamos a prestarle atención, ver qué era y qué se podía hacer”, recuerda sus inicios Luciana, en la oficina de Ripio en Capital, adonde viaja todos los días desde La Plata.

Luciana, con paciencia de profesora, cuenta que la primera solución con la que Bitpagos comenzó fue el desarrollo de un procesador de pagos en bitcoins. Una herramienta para que los comercios puedan aceptar pagos con esta moneda. “Muchos de nuestros usuarios acumulaban su dinero en criptomonedas pero a la hora de pasarlas a otras divisas, como por ejemplo pesos, no tenían forma de hacerlo en Argentina con una entidad que fuera legal. Por eso nació la billetera, con la que les permitíamos no sólo guardarlos de forma segura, sino también venderlos o que otras personas compren criptodivisas”.

Al igual que sucedió con la suerte del bitcoin, Ripio tuvo un crecimiento exponencial con inversiones millonarias de empresas en Silicon Valley, Estados Unidos y hoy cuenta con 45 empleados y oficinas en La Plata y CABA. Son la principal billetera en Argentina, a punto de relanzar más productos en Brasil y con planes de expandirse a México y Colombia a mediados del 2018. Pero al principio, ofrecer un servicio tan innovador fue un desafío. “Tuvimos que construir la confianza de los usuarios en Ripio. Por ese momento teníamos un equipo comercial que salía a evangelizar y en ese proceso encontrar oportunidades de clientes”, recuerda Luciana.

UNA NUEVA FORMA DE INVERSIÓN

“La principal diferencia que podés encontrar entre invertir en criptomonedas en comparación a comprar dólares o meterte en un plazo fijo es el nivel de rentabilidad que obtenés a largo plazo”, explica Ezequiel Giménez (29). “Si bien el mercado de las criptomonedas un día puede fluctuar negativamente con respecto a la inversión que hiciste, también te encontrás con que su precio por unidad subió de 900 a 17.000 dólares, entre enero y diciembre del año pasado. Fijate vos si no es una excelente inversión. Sólo hace falta paciencia”.

Ezequiel, un comunicador y emprendedor que trabaja en ventas, conoció el mundo de las criptomonedas en 2013, a través de páginas y foros como Taringa! que premiaban la creación de notas e informes, pagando con bitcoins. Como quien gana fichines para canjearlos por premios, Ezequiel los cambiaba por ropa en Internet, sin saber muy bien para qué más servían. “Después de un tiempo dejé de crear contenido y ya no tenía ninguno. Imaginate mi cara años más tarde cuando me enteré que se había disparado el precio y todo el mundo empezaba a sacarle rédito”, recuerda. Después de ese tropiezo, se metió de lleno investigando en foros y uniéndose a cualquier grupo de Facebook sobre el tema. Así fue sacándose dudas y puliendo errores a la hora de comprar y vender, para evitar pérdidas.

¿MODA o EL DINERO DEL FUTURO?

No todo es a favor del bitcoin. Hoy la economía tradicional no es amiga de las criptomonedas por ser algo disruptivo. Recibe ataques tanto publicitarios como de mercado. Muchos la relacionan con la compra de drogas o armas a través de Internet. Esto desestabiliza su valor y las hace poco confiable para aquellos que buscan estabilidad.

Sin embargo, hay quienes creen lo contrario. “Las criptomonedas no son una moda de época sino una tendencia que se va a instaurar y realmente va a ser parte del cotidiano de las personas”, reflexiona Nill. González es más cauteloso a la hora de opinar, reflexiona, y se toma su tiempo para responder: “Creo que es importante que estén descentralizadas, la economía tiende a una descentralización y digitalización muy importante. No sé si el dinero como lo conocemos va a desaparecer, pero creo que las criptodivisas son herramientas interesante y útiles para hacer negocios o cobrar y vender”. Para Luciana el precio no es lo que más importa sino la adopción y uso que se les puede dar a estas monedas.

En la Ciudad Martín Pérez Di Salvo, un influencer con 527 mil seguidores en su cuenta de Instagram, elige cobrar en BTC por su trabajo para diferentes marcas del mundo. A medida que la economía internacional fluctúa y la gente va perdiendo confianza en los bancos, más usuarios empiezan a considerar el uso del dinero digital como alternativa de inversión o ahorro. ¿Todos vamos a usar bitcoins algún día? Nadie se anima a predecir el futuro, pero los más arriesgados y curiosos, ya lo están haciendo.