Matías Melluso: "El Indio nos cambió la actitud y nos sacó del bajón"

Melluso en diálogo con La Redonda

El juvenil de Gimnasia Matías Melluso fue uno de los jugadores que se afianzó en el último tramo del torneo y sobre todo, bajo la conducción del Indio Ortiz en los tres partidos que duró su interinato.

"Sava nos quiso proponer algo que no llegamos a captar enseguida. Pregonaba un fútbol que no supimos agarrar en el momento. Se sintió el bajó anímico de no encontrar cuál era el problema. Creo que con la llegada del Indio, nos cambió la actitud, el bajón que se sentía. Lo supo sacar y se fue invicto", manifestó el lateral izquierdo por La Redonda.

"Con todos los técnicos dejamos todo dentro de la cancha. Tal vez el Indio nos dio otra forma de jugar que supimos agarrar en el momento", agregó.

Asimismo contó que pedía Ortiz: "Pedía un equipo aguerrido, que no se tiene que guardar nada, tienen que ser todas las pelotas nuestras y por ese lado, nos hicimos fuertes. No somos menos que nadie. Podemos jugar en cualquier cancha y ganar".

Sobre el nuevo DT, Pedro Troglio, remarcó que "Pedro pide algo parecido al Indio, un equipo aguerrido. Estaré preparado para lo que pida y esforzarme al máximo".