Everton recibe a Porteño y en la B, el clásico Fomento-Alumni

La quinta fecha del torneo Apertura Copa diario El Día se inicia en el nuevo horario de las 15:30. Además, ADIP-C. Rural y Brandsen-Tolosano

| Publicado en Edición Impresa

Todo listo para que este fin de semana se desarrolle íntegramente la actividad de la Liga Amateur Platense. Hoy, en el nuevo horario de las 15:30, se jugará la quinta fecha del torneo Apertura de mayores, Copa diario El Día; y además, habrá jornada de infantiles y Sub-17 femenino.

Mientras que mañana irán los juveniles, la cuarta del Femenino y el Torneo Proyección.

Volviendo al torneo Apertura de primera división, Everton, líder absoluto con puntaje ideal (12 unidades en cuatro presentaciones), recibe en 7 y 629 a Porteño.

En tanto que los escoltas, ADIP y Asociación Brandsen, actuarán de local ante Comunidad Rural y Círculo Cultural Tolosano, respectivamente.

El Naranja jugará en su reducto de 10 y 485; mientras que el Coronel lo hará en 52 y 161.

Los demás encuentros serán: Villa Montoro vs. Estrella de Berisso (96 y 118); Peñarol vs. CRISFA (203 y 39); Villa Lenci vs. CRIBA (21 y 78, sin público visitante); Nueva Alianza vs. Unidos de Olmos (38 y 155) y Curuzú Cuatiá vs. San Lorenzo (411 y 21 A).

EN LA PRIMERA B

En lo que respecta al torneo de ascenso, el partido más atrayente se jugará en 52 y 132, a partir de las 15:30.

El Fomento, uno de los animadores de este Apertura, recibe la visita de Alumni, en el clásico de Los Hornos.

Además, el Centro de Fomento Ringuelet, líder del certamen, visita a Talleres, en la cancha de Porteño.

Los demás partidos de la quinta fecha son los siguientes:

La Plata FC. vs. Asociación Iris (25 y 514); Las Malvinas vs. San Martín de Los Hornos (528 y 140); For Ever vs. Independiente de Abasto (70 y 148); Tricolores vs. Argentino Juvenil (4 y 94) y Romerense vs. Polideportivo Gonnet (168 y 517).