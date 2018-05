Video.- La madre de Johana Ramallo hizo pública su denuncia por amenazas

Organizaciones de mujeres y de derechos humanos advirtieron hoy un "intento de amedrentamiento" mediante llamados telefónicos a Marta Ramallo, mamá de Johana, la joven desaparecida hace nueve meses en la ciudad de La Plata, y pidieron que se avance en la investigación de la causa, a cargo de la Justicia Federal.

"Marta sufrió cierto amedrentamiento y amenazas por una persona que dijo que era periodista y vamos a agregar ese amedrentamiento a la causa", explicó a la prensa Pía Garralda, abogada en la causa por la desaparición de la joven, en el marco de una concentración y radio abierta realizada hoy en los tribunales federales ubicados en la esquina de 8 y 50, para "visibilizar" esta situación.

Según la abogada, una persona se contactó el pasado viernes con Marta y "le dijo que ella maltrataba a su hija, que le sacaba dinero, y ese intento de amedrentamiento surge luego de la marcha por los nueve meses de la desaparición, fue una respuesta a esa movilización", agregó Garralda.

La letrada explicó que una persona llamó a un medio de prensa para comentar "datos sobre la causa de Johana" y que desde ese medio, del que no precisó el nombre, le pasaron el contacto de la mamá de Johana.

"Esta persona habló luego con Marta y le dijo que ella tuvo la culpa de lo ocurrido y otra serie de cosas; hubo además un mensaje concreto de que no nos metanos con la Policía. De la nada no viene una persona diciendo que no denunciemos a la Policía", dijo Garralda, quien aseguró que tienen grabado el llamado y que lo presentaran como prueba.

"Fue un claro intento de desvirtuar la imagen de Marta, de ensuciarla. Legalmente es un amedrentamiento, pero se fórmula como una amenazada indirecta", comentó.

Hace 15 días dos personas de 32 y 33 años fueron detenidas luego de un tiroteo que se produjo en el frente de la casa de Marta Ramallo. Si bien no se comprobó que ese hecho tenga relación directa con la causa, la abogada explicó que se "está investigando para descartar que no haya vínculos entre una cosa y otra".

Meses atrás la madre de Johana denunció haber recibido amenazas en la guardia del Hospital San Martín de La Plata.

La causa, que inicialmente tenía como carátula "averiguación de paradero", pasó a ser investigada como "trata de personas" y quedó a cargo de la Justicia Federal.

El jueves pasado se cumplieron nueve meses de la última vez que se vio a Johana, de 23 años, tras salir de su casa en La Plata a las cinco de la tarde.

La última imagen que se tiene de la joven la tomó la cámara de seguridad de una estación de servicio, ubicada en las calles 1 y 63, entrando al baño.