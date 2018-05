"Palitos" de Román Riquelme para el técnico de la Selección

En las últimas horas Juan Román Riquelme volvió a colocarse en el centro de la escena hablando de diferentes temas.

Naturalmente opinó sobre Boca, pero también de la Selección.

Hubo chicanas para Sampaoli por ejemplo cuando le preguntaron si le gustaría que Centurión integre el plantel seleccionado.

"No sé, habrá que preguntarle al técnico" tiró Román quien redobló la apuesta cuando le consultaron si no le gustaría ser el entrenador de la selección argentina: "Claro que sí. ¿A quien no le gustaría ser Sampaoli si se la pasa en Europa", opinó el Topo Gigio.