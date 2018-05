Cartas de los lectores

| Publicado en Edición Impresa

LICENCIAS DE CONDUCIR

Por JOSÉ LUIS MATERA

“El trámite para renovar las licencias de conducir, el menos en la delegación Gonnet, es mucho más ágil de lo que esperaba. En apenas una hora pude concretarlo. Sólo quisiera plantear una inquietud: ¿no será posible instalar allí una terminal del Juzgado de Faltas para poder pagar allí las multas, y así facilitar aun más el trámite?

A mi entender, no es demasiado pedir si tenemos en cuenta la hiperconectividad de este mundo globalizado donde, en las principales ciudades del mundo, todo el proceso se puede hacer, tranquilamente desde una computadora hogareña, vía Internet. Pero claro, tal vez sea mucho para nuestra querida burocracia.”

GALEANO Y LAS VENAS ABIERTAS

Juan Ruiz de Galarreta señala: “Hace pocos días, terminé de leer por segunda vez, el libro del escritor uruguayo, Eduardo Galeano, ‘Las Venas Abiertas de Latino América’; advierto y compruebo, lamentablemente, que nada ha cambiado por lo menos en nuestro alrededor y en este presente. Es que veo en este país de los ‘globos’, ya hay muchos que comienzan a desinflarse y dejar a la vista que resulta difícil volver a oxigenarlos. Salvo, claro está que algún soplo mágico venido desde el más allá, irrumpa en nuestro vulnerable suelo, pueda volver a cargarlos de sensatez y veracidad.¡Qué desilusión! Más desocupados, pobreza, denuncian el deterioro del sistema alimentario, son algunos de los lamentables problemas que muestran estas realidades que, al decir de algunos filósofos griegos y repetido por un ex presidente argentino señalaban que ‘la única verdad es la realidad’. Lejos de épocas en donde en las tradicionales mesas navideñas no faltaban el tradicional pan dulce y la sidra o los Reyes Magos para que no hubiera un pibe sin una pelota o una nenita sin una muñeca. No habían ‘globos...’”.

CUBA, DESPUÉS DE LOS CASTRO

Jaime C. Díaz manifiesta: “Raúl Castro sucedió a Fidel sin que nadie apreciara, ni dentro ni fuera de Cuba, un cambio significativo. De hecho, la presencia del carismático líder revolucionario siguió dominando la escena política hasta el día de su muerte. Tras dos años sin Fidel, el régimen enarbola la bandera de la sucesión. No es una sorpresa que el castrismo no vaya a permitir una apertura a la democracia representativa y liberal, ni a un régimen plural de partidos. Sin embargo, tampoco es un dato baladí que por primera vez va a acceder a la cúspide del castrismo alguien que no acompañó a Fidel en su aventura.”

REDUCCIÓN DE GASTOS EN EL GOBIERNO

Jorge Raúl Gil opina: “La Gobernadora se llena la boca de promesas de achicamiento del estado, cuando en realidad no se realiza ni una sola maniobra para reducirlos. Algunas ideas sugeridas para ello, sería sacar los autos a todos los funcionarios públicos, los mismos deberían ser para la Gobernadora y los Ministros y haber algunos disponibles, en cada repartición, para el cumplimiento estricto de una obligación de servicio. Cada Ministerio debería tener 10 asesores para todas las reparticiones y áreas que maneja. Con ello eliminaríamos un ejército de personal. Además, estos asesores deberían rendir cuenta de su trabajo y obtener resultados positivos además de presentar un informe mensual a la Legislatura. Ningún asesor debería cobrar mas de $ 50.000, tampoco deberían tener personal contratado, para ello está el personal de planta que los tiene y de carrera en todos los ministerios. Con estas medidas ahorraríamos millones de pesos y se le daría transparencia a la función pública”.

EL CONSEJO PASTORAL Y UNA ACLARACIÓN

El Consejo Pastoral de La Plata aclara, sobre una nota publicada por este medio el 6 del corriente mes titulada “Cayó en el Palihue la banda del Pastor Verde con más de 14 kilos de marihuana” que dicha persona no está asociada al Consejo Municipal de Pastores Evangélicos de la ciudad de La Plata y el Gran La Plata. Desconociendo la actividad religiosa mencionada en la nota. Tampoco integra el listado de Iglesias Evangélicas en nuestros registros”.

AGRADECIMIENTO AL HOSPITAL DE SAN CAYETANO

Pedro Alberto Bruno dice: “Agradezco profundamente al personal médico, de enfermería, administrativo y de maestranza del Hospital Municipal de San Cayetano (Pcia de Bs. As.) por los cuidados y atención que me brindaron durante los días de mi internación en terapia y luego en sala. Aprovecho la presente para resaltar las óptimas condiciones en que se encuentra dicho nosocomio”.