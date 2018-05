Estrelló el auto en un restaurante y mató a su hija y a su nuera

El hombre, que embistió a su familia mientras almorzaba, aseguró que el ataque fue intencional. También hirió a su esposa

BESSEMER CITY, Carolina del Norte

Un hombre estrelló un vehículo de forma intencionada contra el restaurante Surf and Turf Lodge de Carolina del Norte el domingo al mediodía, matando a su hija y a su nuera, y causando varios heridos.

Era plena comida. En un momento, el resto de los comensales pensó que el jefe de familia se había levantado de la mesa para ir al baño. Pero se equivocaron trágicamente. Roger Self, de 62 años, fue al estacionamiento, encendió su auto y embistió contra el local gastronómico donde almorzaba, matando a su hija y nuera.

El conductor relató a la policía de Bessemer City, localidad estadounidense de Carolina del Norte, que el ataque fue intencional. Por el momento, se desconoce cuál fue el motivo que lo enfureció de semejante manera. Al estrellarse, Self también lastimó a su mujer, al hijo y a una nieta.

Las imágenes del lugar mostraron a los equipos de emergencia atendiendo a gente en el piso fuera del establecimiento mientras los conmocionados clientes se arremolinaban en el lugar. Una de las fallecidas era Katelyn Tyler Self, de 26 años, hija del conductor y agente de la policía del condado de Gaston. En tanto, la segunda persona fallecida fue identificada como Amanda Self, de profesión enfermera y nuera del agresor.

Roger Self fue detenido tras la brutal embestida contra el restaurante especializado en carnes y mariscos de Bessemer City, a unos 50 km al oeste de Charlotte.

Los registros penitenciarios mostraron que Self fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de su hija y su nuera.

Según The Gaston Gazette, Amanda Self estaba casada con Josh Self, que también es policía en la ciudad y que sufrió heridas graves, al igual que la esposa de Roger Self, Diane, y la hija de 13 años de Josh y Amanda Self.

El diario identificó a Roger Self como un empresario de Dallas, Carolina de Norte. El hombre sufría depresión y ansiedad y no podía conseguir el tratamiento psiquiátrico adecuado, informó el reverendo Austin Rammell, de la iglesia Venture Church en Dallas. Esos trastornos lo llevaron a perpetrar “un acto horrible”, señaló el pastor allegado a la familia. (AP)