Jorge Rial, dolido con Morena, dice ser "víctima de la peor de las extorsiones"

El conductor se refirió a la filtración de un polémico audio que le envió a su hija, con quien mantiene una fuerte pelea mediática



La pelea dentro de la familia Rial sacudió al mundo del espectáculo y día a día se suman nuevos capítulos al enfrentamiento entre Jorge y Morena. La adolescente le dedica, vía historias de Instagram, decenas de mensajes a su padre en los que le lanza diferentes acusaciones.

En las últimas horas, la joven habría sido quien filtró un audio en el que el conductor de Intrusos le dijo: "Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (Córdoba) con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros”.

Y siguió, anticipándose a lo que sucedería: "Y te lo estoy grabando para que después uses esto. Porque lo vas a hacer porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer”.

Finalmente, lanzó una sugerente amenaza: “Voy para allá ya, voy a cagar a trompadas a tu novio. No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La concha de su madre a todos, harto me tienen”.

Este jueves, alertado por la difusión de la grabación, Jorge hizo su descargo vía Twitter, dando cuenta de cómo la situación lo sobrepasó.

“Soy víctima de la peor de las extorsiones. Con gente que amo. Por eso guardo silencio. Tengo todas las pruebas. Pero es la justicia la que deberá actuar. Cualquier cosa que haya dicho fueron palabras de un padre desesperado por rescatar a su hija de un entorno delictivo”, aseguró.

Luego aclaró: "Cuando hablo de los cordobeses lo hago del entorno de mi hija. Algunos detenidos por graves delitos y muy cercanos a Morena. Integrantes de una red delictiva muy poderosa y peligrosa que está detrás de esta extorsión. Todo lo demás era un padre angustiado. Disculpas”.