La Liga aprovechará el feriado para poner el calendario al día

Habrá actividad mañana, el sábado y domingo, con el desarrollo de una nueva fecha de los torneos de mayores, infantiles y juveniles

| Publicado en Edición Impresa

La Liga Amateur Platense organizó toda la actividad futbolística que se desarrollará el fin de semana.

De acuerdo a lo que se informó, mañana, aprovechando el feriado, se jugará la sexta fecha del Apertura de mayores, Copa diario El Día, y el mismo número de jornada para los infantiles.

También está programado la tercera fecha del Apertura del fútbol femenino y la segunda del Torneo Proyección, en sus partidos suspendidos. El sábado, en tanto, tendrá lugar la sexta jornada de juveniles y la tercera del Sub 17 femenino.

Mientras que el domingo se recuperarán partidos de la segunda fecha de mayores e infantiles (San Lorenzo vs. Peñarol), algunos cotejos de juveniles (varias fechas) y se jugará la quinta reunión del femenino y proyección.

LA PROGRAMACIÓN

La sexta fecha del torneo Apertura Copa diario El Día se disputará mañana a las 15:30 con el siguiente cuadro de partidos:

PRIMERA A: Unidos de Olmos vs. Peñarol (43 y 144); ADIP vs. Curuzú Cuatiá (10 y 485); Estrella de Berisso vs. Asociación Nueva Alianza (8 y 169); CRIBA vs. Villa Montoro (2 y 611); Comunidad Rural vs. Villa Lenci (66 y 174); CRISFA vs. Everton (14 y 71); Porteño vs. Asociación Coronel Brandsen (Mitre y Alsina, Ensenada) y CC. Tolosano vs. San Lorenzo (528 bis y 116).

PRIMERA B: For Ever vs. Centro Fomento (70 y 148); Independiente Abasto vs. Talleres (207 y 515); Centro Fomento Ringuelet vs. Las Malvinas (25 y 514); San Martín vs. Romerense (58 y 145); Polideportivo Gonnet vs. La Plata FC. (15 bis y 494); Asociación Iris vs. Tricolores (143 y 517) y Argentino (J) vs. Alumni (18 y 460).

En tanto que el domingo a las 15:30 se jugarán varios partidos pendientes del calendario oficial. Este es el detalle:

PRIMERA A (Segunda fecha): CRIBA vs. Curuzú Cuatiá (2 y 611); CRISFA vs. Villa Lenci (14 y 71); San Lorenzo vs. Peñarol (6 y 485) y Asociación Brandsen vs. Everton (solo preliminares) (52 y 161).

PRIMERA B (Segunda fecha): Centro Fomento Ringuelet vs. Centro Fomento LH (25 y 514); San Martín vs. Independiente de Abasto (58 y 145); Polideportivo Gonnet vs. For Ever (15 bis y 494); Asociación Iris vs. Talleres del Provincial (143 y 517); Argentino Juvenil vs. Las Malvinas (18 y 460) y Tricolores vs. La Plata FC. (4 y 94).