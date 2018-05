Morgan Freeman pidió que la CNN se rectifique por la acusación de acoso

El actor se refirió al escándalo a través de su abogado

En las últimas horas, el abogado de Morgan Freeman publicó una carta en "The Hollywood Reporter" en la que exigió una rectificación por parte de la CNN por la noticia en la que se acusó de acoso sexual al actor.

El letrado expresó en el texto que Chloe Melas, una de las personas que realizó la investigación, tiene un encono personal contra Freeman y que los testigos fueron hostigados para dar su testimonio.

Al desatarse el escándalo, el artista expresó públicamente su versión: "Los que me conocen o trabajaron conmigo saben que nunca ofendería o haría sentir incómodo a alguien intencionalmente. Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómodo o irrespetado. Esa no fue nunca mi intención".

Asimismo, negó que haya acosado a alguna mejor y dijo sentirse "devastado" por lo que podría ocurrir con su carrera a raíz de las denuncias.

Cabe recordar que Melas contó que durante una entrevista que le realizó al actor por la película "Un golpe con estilo" -estando embarazada de seis meses- este le hizo comentarios sexuales que estaban fuera de lugar.