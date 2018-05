La respuesta de una periodista a Tinelli por sus críticas a la infraestructura de Jujuy

En las últimas horas Marcelo Tinelli fue blanco de fuertes críticas por las declaraciones que vertió en el programa del periodista Luis Novaresio en donde afirmó que tras su visita “a escuelas rurales de Jujuy junto a su esposa” notó que “en algunas los chicos no tenían ni agua para bañarse".

Dichas declaraciones generaron una fuerte polémica en dicha provincia y una comunicadora jujeña le dedicó duras palabras al aire al conductor. Se trata de Rosario Agostini, periodista de la FM local jujeña Trentina 87.7, quien en una editorial de 10 minutos le reprochó a Tinelli que durante todos los años en los que la Provincia fue gobernada por los peronistas, él nunca se interesó por hablar de estas carencias.

“Acá en Jujuy gobernó siempre el peronismo. Cuando estaba Alfonsín, cuando estaba Menem, de la Rúa, Néstor, tu amigo. ¿Menem también era tu amigo, no?. Después vino Cristina, amiga tuya. El peronismo gobernó hasta 2015. Yo sé que viniste a Purmamarca a descansar pero no te vi preocuparte antes por la cantidad de escuelas que había que no tenían ni agua. No digo agua caliente, digo agua. Esas obras se hicieron ahora. Me da bronca que hoy salgas a decir que los chicos no tienen cloacas ", dijo.