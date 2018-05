Tremenda y sorpresiva pelea entre Jimena Barón y Eduardo Feimann

El periodista criticó cómo cantaba y ella le respondió furiosa

En las últimas horas, Eduardo Feimann se despachó con críticas sin filtro hacia Jimena Barón. "Me parece una grasada. Canta muy mal y tampoco es un escándalo de linda. No tiene un lomazo. Ahora se hace la cantante. No me gusta el curro", sentenció en el marco de una entrevista radial.

Consultada en un móvil sobre las críticas, Barón expresó: "Espero que se recupere pronto, le mando un abrazo grande. ¿Si me había llegado lo que dijo? No, pero siempre están ustedes que se encargan de decirnos cosas feas en los eventos. Las cosas feas no hace falta reproducirlas, y así el mundo va a ser un poquito más copado".

Tras el "palito" a la prensa, la artista se refirió directamente a Feimann: "La gente agresiva no me interesa en absoluto. No me importa nada... Que se recupere".

Luego, en Twitter se descargó con un mensaje un poco alusivo pero un poco más general: "Los giles y gilas que aparecen a bardear y tirar mierda en los buenos momentos no hacen más que exponer su propia ranciedad".

Y agregó "Estoy tramitando canjes de GPS así ubican a donde van sus propios soretes. Por ahora, les mando mucha luz en el chakra del sexo. Eso siempre alegra el alma".