Chapu, traenos la copa: antes de viajar a Rusia, el viral del momento pasa por La Plata

Con dos millones de reproducciones, el pegadizo video le cambió la vida: de venderle libros a abogados, a fenómeno en las redes que sueña con ir al "Bailando". El domingo trae su espectáculo de humor

María Virginia Bruno

vbruno@eldia.com

Todo es humor en su vida, incluso, su nombre. Martín Martínez (24) era un joven común y corriente, padre del pequeño Benjamín (2), fruto de su relación con Ariana, su pareja desde hace doce años. Comediante de vocación, aunque el pan en la mesa lo ponía su trabajo de oficinista, subía contenidos a Instagram desde hacía años con el deseo de algún día “poder llegar”.

Meses atrás, en una de esas mañanas divertidas camino a la editorial jurídica en donde le vendía libros a abogados, Chapu, como lo conocen en las redes, sacó la cuenta de los días que faltaban para el Mundial, pensó en lo “manija” que eso lo ponía y en cómo le gustaría, como al resto de los argentinos, que Messi le traiga la Copa.

Y ese pensamiento, que debe copar la cabeza de millones por estos días, el instagramer lo hizo video con una rima espontánea (“porque Messi se lo meressi”) que se convirtió “en la mayor creación del Chapu Martínez”, según confesó ayer en diálogo con EL DÍA.

El video, que ya se hizo “meme”, canción tropical remix de reviente bolichero y gift, acaba de superar las dos millones de reproducciones, un hecho que le movió la estantería de su cotidianeidad al punto de convertirse en un fenómeno viral al que celebran figuras como Marcelo Tinelli, uno de sus más reconocidos seguidores, que ya superan los 700 mil. Y Chapu, ni lerdo ni perezoso, aprovecha el beneplácito del dueño del mayor circo mediático del país, y acaba de comenzar una campaña para ser parte del próximo “Bailando”.

Notas; presencias; contratos; marcas que buscan su cara y otras tantas cosas que la fama le han dado lo hicieron sentarse, con su familia, a analizar las posibilidades, tratando de surfear la ola con los pies en la tierra, delineando objetivos a la larga.

“Tuve que tomarme una licencia en mi trabajo por toda esta cosa del #TraemeLaCopa”, contó el joven humorista, feliz de haber “logrado esto que tanto esperaba: que me vea más gente y poder trabajar de lo que me gusta que es la comedia”.

Porque, se empeñó Chapu en aclarar, no “llegó” como un improvisado. “Si bien me apoyo mucho en mi familia porque era lo que estaba buscando, no fue de un día para el otro. Sino que es un laburo que vengo haciendo hace varios años”, explicó, quien estudió comedia en 2014 y desde entonces se ha encargado de ir moldeando su estilo con divertidos videos en Instagram.

Con referentes como Ricardo Bisignano, Lucas Lauriente y Radagast, el modus operandi de Chapu se conoce con un rápido repaso por su historial en la red social más popular de estos días: se divierte con las reacciones de la gente. De hecho, en el famoso #TraemeLaCopa muchas veces las carcajadas llegan por la no reacción de los pasajeros del subte al que el comediante les pide, simpáticamente, que levanten la manito. “Me gusta jugar con la gente pero nunca desde el lugar de la burla, sino desde el deseo de sacarle una sonrisa a alguien, aún quedando yo como un payaso”, contó el autor de otros hits como “Quiero cuchara”, “Calidad protegeme”, “Stop lluvia stop” o el ya clásico “temón”.

Gracias al video, Chapu viajará a Rusia para alentar a la Selección. El viaje se lo pagó una empresa de turismo que no dudó en apostar por esta ascendente figura virtual al proponerle que si una publicación mencionando a la firma alcanzaba los 2.000 comentarios, lo llevaban al Mundial.

“En 3 minutos llegó a las 2.500 menciones y hoy por hoy tiene 35 mil”, dijo Chapu, que contó que “hará de todo en Rusia, menos cantar el #TraemeLaCopa porque me voy a comer tres tiros en la nuca (risas). Voy a hacer todas las locuras posibles, pero no va a haber tantas ideas escritas sino cosas más espontáneas, lo que se me ocurra en el momento, porque así sale mucho mejor”.

En esta racha ganadora, lo que más disfruta Chapi es la posibilidad de poder salir de gira con “Todos tenemos un Martínez”, el espectáculo en el que comparte escenario con su colega y amigo Coco Martínez, bajo la dirección de Pablo Picotto, con el que llegarán este domingo a las 21 al Teatro Bar, 43 entre 7 y 8. “Es un show que no se cierra sólo en lo que es stand up porque hay veces que la gente que viene de redes, quiere ver otras cosas. Jugamos un papel más incómodo, porque la realidad es que estamos acostumbrados al stand up, que lo hicimos siempre; pero decidimos abrir el abanico, con sketches, musicales, proyecciones, juegos. Es un show bastante dinámico y con un tiempo acelerado y divertido”, anticipó.

“Estoy viviendo todo esto como un sueño. Desde que empecé a estudiar comedia mi sueño era girar por el país, que la gente me vaya a ver a los teatros, realmente era algo anhelado y para lo que me estoy preparando, con mucho ensayo, para poder dar lo mejor de mí”, manifestó Chapu, un tipo “familiero”, cuya principal objetivo en esta vida, según consideró, es “siempre tratar de hacer reír” al que tenga al lado.

Entusiasmado con la posibilidad de conocer a Lío Messi, después de haber hecho un sketch con un imitador que le entregaba una copa pero de vino, dijo que la gente en la calle le dice que se parece a la mascota del mundial. “¿Por #TraemeLaCopa? ‘No, gordo, porque parecés una vaca’”, contó que le gritaron días atrás, aunque se lo toma con humor, como todo en su vida.