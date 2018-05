Reclamos de los lectores al WhatsApp de EL DIA

Al +54 9 221 477-9896 puede hacer denuncias sobre problemas en su barrio o brindar información de hechos o situaciones sobre las que toma conocimiento

La lluvia que se viene registrando desde hace varios días provoca en distintos sectores de la Ciudad que las calles se tornen intransitables, como en 216 y 42, donde los autos "se amontonan" y la "Municipalidad pretende que los vecinos compren los materiales para mejorar la calle", escribió Hernán, que se comunicó a través de WhatsApp.

Algo similar sucede en 480 entre 19 y 19 bis, City Bell, donde Fernanda, una vecina del lugar, dijo que están cansados de que cuando llueve les resulta casi imposible circular ya que son "sólo tres cuadras en el barrio que quedaron sin asfaltar".

Y relacionado con la lluvia, en la esquina de 31 y 511, en Hernández, los usuarios de la Línea Norte deben esperar el colectivo no en las mejores condiciones, ya que no cuentan con un refugio que les permita guarecerse cuando las condiciones meteorológicas no son las mejores, relata Jorgelina.

Mientras que en 9 entre 41 y 42, Juan, un vecino del barrio, envió esta foto de un automóvil al que le faltan las ruedas, entre otras cosas, y que desde que fue dejado ahí, en diciembre del año pasado, ya se ha convertido en un basurero, además de actuar como "dique" ante cada lluvia fuerte.

"La semana pasada el agua bajaba y seguía por la calle y aquí la ola viene perpendicular por el auto. Calle 9 era un arroyo natural desde Plaza Italia por Diagonal 77 hasta 9 y ahí bajaba hasta la 32", agregó.