Con la ñata contra el vidrio

| Publicado en Edición Impresa

Irene Bianchi

www.irenebianchi.com.ar

@IRENEBIANCHI

- ¡Ay, chicas! ¡Se viene la boda del año!

- ¿Quién se casa? ¡No! ¡Mejor no nos digas! ¡Dejános adivinar!

- ¿Pampita y Mónaco? ¿La China y el chileno?

- Frío, frío …

- ¿Santo Biasatti y María Laura Santillán?

- Nada que ver!

- ¿Rial con la nutricionista? ¿Bolu-Doman Chupín con alguna novia nueva?

- ¡Más frío todavía!

- ¿Cubero voz finita con la fortachona Mica Viciconte?

- No van a acertar. Ahí va. Guido y Tomasito.

- ¿Guido y Tomasito? ¿Cómo?! ¿No eran padre e hijo esos dos?

- ¡No! ¿No se acuerdan que se hicieron el ADN en cámara y dio negativo?

- Zule tiene razón. Guido dijo que aceptó la propuesta de casamiento que le hizo Tomasito porque sus padres están viejitos, él no se lleva bien con la escandalosa Silvia, y le angustia la idea de quedarse solo…

- ¡Ay! Pero eso suena a premio consuelo. ¿Qué busca Guido? ¿Marido o acompañante terapéutico?

- La familia de Guido brillará por su ausencia en la mega fiesta de casorio.

- Es curioso, chicas. Parece que los heterosexuales se casan cada vez menos, y los homosexuales, cada vez más.

- Lógico. Tantos años de discriminación y prohibición, ahora se desquitan.

- La estadística que aún no conocemos es si hay más divorcios en la comunidad gay que en la hetero. Ya veremos.

- Hablando de divorcios, ¿se enteraron de la reunión cumbre de abogados mediáticos?

- ¡Sí! Burlando, Morla, Rosenfeld y D’Alessandro. ¿De qué hablaron? ¿De la forrándula?

- Ojo que hubo una infiltrada en medio de los letrados. Vicky Xipolitakis.

- Sí, la invitó Morla, el Chirolita de Maradona, lo cual enfureció a la otra rubia a la fuerza, porque le restó protagonismo.

- ¿La griega en calidad de qué fue? ¿Por mediática o por haberle levantado la temperatura corporal a los pilotos del avión? ¿Se acuerdan?

- ¿No pasó nada con eso, no? Pensar que podría haber causado una catástrofe.

- Y todavía no cumplió con la “probation”. La sacó barata.

- Ahora que lo nombraste al alter ego del Diez, parece que los Jeques le metieron un boleo en el tujes a Diego, ¿no?

- Creo que no le renovaron el contrato.

- ¡Uy! Si vuelve, los Maradona- Villafañe van a copar la parada. Si estando lejos, no se habla de otra cosa, imagínense si se instala acá. Me tienen harta.

- No sé qué es peor. Que vuelva el Diego o que vuelva el Bailando.

- Y no se olviden del Mundial. Otro gran recurso distractivo, formidable cortina de humo para olvidarnos de las tarifas, los precios, la deshilachada canasta familiar, la inflación, la economía que no arranca, la inseguridad que no para, el dólar que se dispara, los males nuestros de cada día.

- Es que el fútbol es un sentimiento, y el país, un sufrimiento. Quévachaché.

- ¿Pueden creer que ayer, haciendo mandados en el barrio, me choqué con Danielito Lancha, que entraba a declarar?

- No es más Danielito Lancha. Ahora es Danielito Helicópetro, Delia. Se mandó 78 vuelos. Yo no sabía que había hasta un helipuerto en La Ñata.

- Y nosotras, mientras tanto, con la ñata contra el vidrio, como decía el poeta Discépolo.

- Pero tenemos la conciencia tranquila, que no es poco. Pobres pero honradas.

- Ponéle…

- ¿Saben qué? Brindo por nosotras, hace 50 años, jóvenes idealistas, creyendo en las utopías, festejando el Mayo Francés. “A votre santé!” ¡Que no decaiga! Chin, chin!