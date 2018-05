VIDEO: Con bañeras de bebé evitan la inundación de la sala de recién nacidos del San Martín

“Por más esfuerzo que hagamos en recibir y atender prematuros, y por más que se nos parta el alma ... no estamos en condiciones de brindar la calidad de atención que pretendemos” denuncian los trabajadores encargados de recibir los bebés al mundo en el centro de salud

Médicos y colaboradores del Servicio de Neonatología del Hospital San Martín renovaron esta tarde su reclamo por las condiciones edilicias que persisten en dicha división del centro de salud local y volvieron a alertar sobre los distintos problemas a los que se enfrentan diariamente por “el estado crítico y de total abandono” del lugar en el que trabajan.

“Por más esfuerzo que hagamos en recibir y atender prematuros, y por más que se nos parta el alma ... no estamos en condiciones de brindar la calidad de atención que pretendemos” denuncian los trabajadores encargados de recibir los bebés al mundo.

En una publicación realizada a través de la red social Facebook, un grupo de profesionales de la salud dio cuenta de las horas críticas que se viven en la sala de recién nacidos del San Martín por las intensas lluvias que se desarrollan esta tarde en la Región. Con fotos y videos, los médicos retratan la intensa lucha que libran para que el espacio en el que se hallan bebés y mamás no se inunde.

Según se puede ver en los clip y las distintas fotos que se han ido conociendo en el transcurso de este martes, se ha montado un operativo “anti inundación” que requiere el uso de baldes, tachos de basura y hasta las propias bañeras de los bebés. Con estos recipientes se busca contener el agua que desde distintos puntos de la mampostería amenaza con apoderarse del suelo de la sala.

“Los médicos reclamamos desde hace años mejoras en las condiciones edilicias y denunciamos situaciones deplorables en las que brindamos atención. Hasta la fecha no recibimos respuesta. El pasado domingo 30/4 se inundaron las salas de cuidados intensivos, intermedios y el sector de recuperación nutricional. Por ello se debieron evacuar pacientes a otros hospitales, quedando el resto en la parte nueva perteneciente a los quirófanos de obstetricia que no están habilitados aún para actividades quirúrgicas” se denuncia en una carta abierta publicada en las últimas horas en una cuenta de Facebook que comparten colegas médicos.

En tanto, desde el ministerio de Salud bonaerense indicaron que el techo dañado ya se encuentra en plena ejecución de la reparación, que ayer se trabajó para su arreglo “aun lloviendo” y que si luego de completar la reposición de la vieja cubierta de membrana el lugar pasa la prueba de permanecer dos días sin que se produzcan goteras, volverán allí los recién nacidos que por los problemas que causó la caída del último granizo habían sido derivados a otros espacios del establecimiento sanitario.

En la carta que publican los trabajadores también se hace hincapié en otro tipo de averías como filtraciones que se generan cuando llueve y otros problemas en infraestructura como la calefacción. Además señalan que en el quirófano, tampoco cuentan con la limpieza necesaria para asegurar condiciones asépticas para la realización de cesáreas e intervenciones ginecológicas.

Además de las complicaciones edilicias y de las escasas comodidades que ofrecen al personal, los profesionales también abordan las distintas problemáticas de carácter humano que se suscitan allí. “Estamos sosteniendo con suspiros nuestro trabajo en la maternidad. No podemos ofrecer un lugar seguro para internar prematuros. Tampoco intimidad y tranquilidad a mamás que son intervenidas en un ambiente con inadecuada higiene y donde circulan padres, médicos, enfermeros, secretarias” expresan.

Otro de los puntos que genera preocupación en este sector son “los reiterados cortes de luz y la falta de grupo electrógeno para sortear fallas del equipo central, los días enteros sin agua en el edificio y la cacería de roedores en la sala”.

Sobre el final de la misiva señalan “Invitamos a todos a conocer las condiciones en las que se encuentran los bebés internados. Formamos parte de una de las maternidades más grandes de la provincia... no se puede cerrar!! No queremos cerrar! Queremos dignificar la atención de nuestros pacientes. Que no nos prometan más arreglos y emperches! Que nos escuchen y que las manos de aquellos que nos deben garantizar la salud se pongan a trabajar! Por los que están por nacer, los nacidos, sus familias, que somos todos…”