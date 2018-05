Tras las denuncias de acosos, la cúpula de la DAIA recibe críticas y pedidos de renuncia

El propio Consejo Federal de la entidad judía quiere que se vayan todos. Esmeralda Mitre, Vargués y Donda entre las acusadoras. El abuso de poder, en el foco

| Publicado en Edición Impresa

El Consejo Federal de la DAIA, a través de su presidente, Diego Dlugovitzky, pidió en una carta la salida de toda la cúpula de la entidad judía, después de la renuncia de Ariel Cohen Sabban a la presidencia, tras haber sido acusado por supuesto acoso sexual y pedido de dinero, entre otras, por la actriz y modelo Esmeralda Mitre, la panelista Úrsula Vargués y la diputada Victoria Donda, quien si bien no habló específicamente de acoso, sí expresó que cuando se entrevistó con el dirigente judío se sintió “muy incómoda”.

En una misiva que Dlugovitzky dirigió al nuevo presidente de la DAIA, Alberto Indij, el presidente del Consejo Federal subrayó que tanto él como la contadora Ana Bercovich (tesorera) y el ingeniero Víctor Kovalsky (secretario) no formarán parte “de ninguna estructura de gestión de la conducción de la DAIA en su actual conformación”.

“Atento a que sostenemos por los fundamentos vertidos -argumentó- que la misma carece de legitimidad y representatividad para continuar al frente de la gestión de la DAIA”.

En ese sentido, reiteró a Indij que “ratificamos nuestro pedido de renuncia dirigido a Ud., al vicepresidente segundo y tercero, del mismo modo al secretario y tesorero”.

Dlugovitzky, quien es vicepresidente cuarto de la DAIA, también apuntó en la carta varios pedidos a la cúpula de la entidad judía, entre ellos “un arqueo y detalles de los fondos al día de la fecha”, junto a “un informe de Tesorería de ingresos y egresos” y un “pedido de informes respecto de la mercadería con destino a donación que recibiera la DAIA por parte del Ministerio de Desarrollo de la Nación”, entre otros planteos.

El Consejo Federal es el órgano que aglutina a todas las filiales que tiene la DAIA en el país, que además hizo circular un comunicado en el que dejó en claro que “repudia el accionar de su ahora ex presidente Ariel Cohen Sabban, quien contrarió los principios y valores que defiende y sostiene la DAIA. Desde el Consejo Federal de DAIA, confiamos en que llegó el tiempo de una renovación”.

EVIDENCIA Y ESCARNIO

Por su parte, el flamante titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Alberto Indij, sostuvo que “si no existe evidencia” no va a “tirar al escarnio a una persona”, en referencia al renunciante ex presidente de la entidad judía, Ariel Cohen Sabban, quien fue denunciado por la actriz Esmeralda Mitre y otras mujeres, por supuesto acoso sexual y un supuesto pedido de dinero.

“Yo soy abogado y si no veo evidencia no voy a tirar al escarnio a una persona, sobre todo, si no estoy seguro que cometió un acto que moralmente o jurídicamente sea inapropiado”, aseguró Indij.

Cabe destacar que el sábado pasado Cohen Sabban debió presentar su renuncia a la entidad judía y fue reemplazado por Indij, quien ayer afirmó que estaba “seguro de que la versión de Cohen Sabban coincide con la realidad”.

El nuevo titular de la DAIA lamentó “cómo ha tratado la prensa el tema”, y adelantó que la situación “se va a judicializar”.

“El ex presidente de la DAIA va a salir a dar su versión y como es un tema que debe resolver la Justicia, no voy a hacer más declaraciones”, aseguró Indij, quien reiteró que Cohen Sabban “contó otra historia”.

“Él contó que de ninguna manera le pidió dinero (a Mitre) sino que le aconsejó algunas acciones a realizar para terminar de cerrar el tema de las declaraciones desafortunadas que había hecho en su momento (sobre el Holocausto) y que de ninguna manera le pidió una suma de dinero”, sostuvo.

Sobre el supuesto acoso, Indij dijo que “eso está en la esfera íntima de dos personas adultas” y agregó que “uno lee todas las declaraciones y es un tema muy ríspido y dudoso”.