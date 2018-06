Moyano ratificó un paro nacional de Camioneros para el próximo jueves

El dirigente sindical dijo que la medida está confirmada porque los empresarios ya anticiparon que no darán más del 15% de aumento. El gremio reclama un 27 por ciento de incremento salarial. La medida afectará la recolección de residuos

Dando muestra del distanciamiento con la CGT, Hugo Moyano confirmó esta mañana que el próximo jueves Camioneros realizará un paro nacional y descartó que puedan darse cortes de ruta.

En conferencia de prensa, el líder de los camioneros ratificó la medida de fuerza anunciada la semana pasada pero que quedaba supeditada a lo que pudiera suceder en la reunión paritaria de mañana.

Sin embargo, el dirigente sindical dijo que el anuncio del paro para el próximo jueves obedece a que los empresarios del sector ya les anticiparon que no ofrecerán más del 15% de aumento salarial, mientras que el gremio reclama una suba del 27 por ciento.

"Ellos se adelantaron en decir que no pueden ofrecer más del 15%, por eso nosotros nos adelantamos en confirmar la medida de fuerza", señaló Moyano.

Consultado sobre si el paro incluiría cortes de ruta, descartó esa posibilidad al asegurar que "vamos a parar al costado del camino y no vamos a hacer nada que no corresponda". "No va a haber cortes de ruta", aseguró.